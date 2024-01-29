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電動車起火？台中南區機車行祝融...8車被燒毀損失慘重

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在昨晚6時許獲報，南區復興路二段有一間機車行起火，20多名消防隊員到場滅火，火勢在20分鐘內撲滅，初步調查發現，因起火地點為機車行，現場有擺放機車，疑似充電中的電動機車鋰電池起火釀禍，幸未造成人員傷亡，經清點，現場有3輛機車全毀、5輛機車半毀，店面滿目瘡痍，業者恐損失不輕，詳細的起火原因，有待火調科後續釐清。

台中市消防局在昨晚6時55分獲報，南區復興路二段有民宅傳出火警，經派遣勤工、信義、大里等消防分隊，一共10車人23人，由組員林音孜帶隊前往搶救，現場為3層樓RC，4樓鐵皮加蓋建物，現場是一家機車改裝行。

機車電瓶充電中膨脹起火燃燒，燒燬3輛機車，5輛半燬，火勢於19時05分控制，19時13撲滅，燃燒面積約10平方公尺、財物損失待查，無人員傷亡，實際起火原因由火調人員調查鑑定釐清中。

火勢在昨晚7時13分撲滅，燃燒面積約10平方公尺、初估財損超過10萬元，消防隊初步調查，當時有一輛電動機車正在充電，疑鋰電池起火燃燒釀禍，全毀機車有3輛、半毀機車有5輛，詳細的起火原因，仍需火調科後續調查釐清，但此起火警未造成人員傷亡。

台中市南區復興路的一間機車行，昨晚傳出火警，現場滿目瘡痍，有8輛機車被燒毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區復興路的一間機車行，昨晚傳出火警，現場滿目瘡痍，有8輛機車被燒毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區復興路的一間機車行，昨晚傳出火警，疑充電中的電動機車釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區復興路的一間機車行，昨晚傳出火警，疑充電中的電動機車釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區復興路的一間機車行，昨晚傳出火警，現場滿目瘡痍，有8輛機車被燒毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區復興路的一間機車行，昨晚傳出火警，現場滿目瘡痍，有8輛機車被燒毀。記者陳宏睿／翻攝

電動機車 台中市

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