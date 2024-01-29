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轎車輛拋錨大馬路口 暖警協助推車解圍
台南市徐姓男子昨晚駕車外出訪友，轎車忽然故障無法啟動，停在中西區府前路與永福路口；巡邏員警見車子停在轉彎處擔心後車追撞造成事故，警員張維婷坐上駕駛座控制方向盤，博愛派出副所長邊浩澤協助徐將車推到路旁安全處，聯繫拖吊車拖吊解圍。
台南市警二分局博愛派出所副所長邊浩澤、警員張維婷，昨晩8點多巡邏時，見一輛轎車故障停於中西區府前路與永福路口轉彎處，因該路段車流量大，員警擔心發生意外事故，立即上前關心。
原來是30歲的徐姓男子外出訪友，要駕車返回住家時，車輛忽然故障無法啟動，只能停在路旁聯絡拖吊車，警方見車輛停在轉彎處擔心後車追撞造成事故，便由警員張維婷坐上駕駛座控制方向盤，副所長邊浩澤協助徐將車推至路旁安全處，再協助聯繫拖吊車拖吊，徐對警方在他無助時，主動伸出援手之舉不斷表示謝意。
市警二分局表示，駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險，如遇車輛故障請速聯絡相關單位移置車輛，如不能立即行駛，在移置前需於適當距離設置車輛故障標誌，除了迅速移置不要阻礙交通外，最重要還是要注意自身安全。
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