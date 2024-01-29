台中南區機車行火警 疑充電中電動機車電池釀禍

台中市消防局在昨晚6時許獲報，南區復興路二段有一間機車行起火，十多名消防隊員到場滅火，火勢在20分鐘內撲滅，初步調查發現，因起火地點為機車行，現場有擺放機車，疑似充電中的電動機車鋰電池起火釀禍，幸未造成人員傷亡，詳細起火原因，有待火調科後續調查。

台中市消防局在昨晚6時55分獲報，南區復興路二段有民宅傳出火警，經派遣勤工、信義、大里等消防分隊，一共8車19人，由勤工消防分隊小隊長丁崧晏帶隊滅火。