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基隆工廠暗夜火警 一度閃燃人員後撤

中央社／ 基隆29日電

基隆市安樂區安和一街1間鐵皮工廠今天凌晨發生火警，消防人員抵達時已全面燃燒，搶救過程中工廠一度出現閃燃現象，迫使人員後撤，火勢於凌晨3時1分撲滅，起火原因尚待調查。

基隆市消防局凌晨0時接獲通報，指安和一街巷底有火煙竄出，立即派遣3個分隊，共計26輛消防車和51名人員前往搶救，消防人員抵達後，得知鐵皮工廠內存放石化工業設備，現場已全面燃燒。

消防人員立即拉起水線以泡沫滅火，並從高點使用泡沫壓制，另出動具有夜視功能的空拍機支援現場救災，過程中工廠一度發生閃燃，迫使人員後撤，鐵皮工廠也耐不住高溫而崩塌。

經消防人員持續搶救，火勢於凌晨3時1分撲滅，所幸沒有人員傷亡，起火原因待進一步調查。

基隆市安樂區安和一街1間鐵皮工廠29日發生火警，消防人員抵達時已全面燃燒，搶救過程中工廠一度出現閃燃現象，迫使人員後撤，鐵皮工廠也耐不住高溫崩塌，火勢於凌晨3時1分撲滅，幸無人員傷亡。（讀者提供）中央社
基隆市安樂區安和一街1間鐵皮工廠29日發生火警，消防人員抵達時已全面燃燒，搶救過程中工廠一度出現閃燃現象，迫使人員後撤，鐵皮工廠也耐不住高溫崩塌，火勢於凌晨3時1分撲滅，幸無人員傷亡。（讀者提供）中央社

基隆 空拍機 高溫

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