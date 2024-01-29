車斗違規載3人 枋寮戰備跑道追撞 1死4傷

昨天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝 屏東縣劉姓男子昨清晨駕駛小貨車停等紅燈，被黃姓男子開車追撞，三人從貨車斗摔落，其中潘姓老婦被薛姓男子駕駛廂型車輾過身亡，車禍共一死四傷。薛駕車離開現場被警方通知到案，警詢後將黃、薛依過失致死罪嫌送辦，並將薛依肇事逃逸罪嫌究辦。

警方調查，四十八歲劉姓男子昨天凌晨駕駛小貨車從屏縣佳冬鄉出發，準備到屏縣枋山鄉種西瓜務農，其父母親坐車內，七十六歲潘姓、七十二歲陳姓老婦及七十七歲潘姓老翁坐車斗，清晨五點多行經枋寮鄉台一線四卅二公里戰備跑道南下車道停等紅燈。

卅八歲黃姓男子開車載四十七歲韓姓男子追撞小貨車，車斗上三人摔落，潘婦被六十歲薛姓男子駕駛廂型車輾過，頭部受創死亡，其他兩人意識清楚、身體擦挫傷，被消防隊送醫救治無大礙。黃、韓全身多處骨折，被送醫開刀住院。

黃稱，視線昏暗，未注意到車前狀況，發現時就撞上了。薛肇事後駕車離開，昨中午經警方通知到案，稱不知壓到人。警方尚在調查肇事原因，對小貨車車斗違規載客，將依道路交通管理處罰條例「汽車裝載時車廂以外載客」，處三千元以上一萬八千元以下罰鍰。