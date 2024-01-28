疑循導航系統指引 女騎士深夜南市山區邊坡「犁田」
18歲段姓女騎士從屏東騎重機疑似遵循導航系統指引，今晚誤入南市東山區東原山區產業道路，人車不慎衝入邊坡受困，消防隊員獲段女求救電話，派員搜尋尋獲受傷段女緊急送醫，幸運結束深山暗夜驚魂記。
台南市消防局119勤指中心晚間8點17分接獲段女求救電話，調派東原消防分隊出勤，
東原分隊長陳中和帶領隊員，以及義消分隊長陳凱倫等人，依段女報案時所留Google定位，前往班芝花坑高爾夫球場頂崎部落山區搜尋。
消防隊員暗夜搜索，約20分鐘隊員林泰志在離產業道路邊坡約30公尺處找到倒地的重機及段女，經檢傷段女僅左小腿輕微擦挫傷並無大礙。
眾人協力將機車抬回產業道路並將段女護送至附近的班芝花坑高爾夫球場休息。段女先與家人報平安並說明狀況，由義消分隊長陳凱倫護送至新營火車站寄車，坐火車回台中。
據悉，家住台中的段女，今從屏東一路騎車要回台中家住處，依照導航指引，誤闖山區產業道路，找不到回程，加天色昏暗、道路崎嶇，不小心人車摔落邊坡，離開前頻頻感謝消防隊員緊急出勤深夜協助脫困，否則後果不堪設想。
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