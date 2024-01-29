快訊

凌晨2:11 花蓮規模5.2地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長控隱匿虐童 幼兒園否認

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，北市教育局日前針對虐童2名教保員各開罰60萬元，終身不得擔任教保員，但家長質疑其他園所人員知情不報，教育局表示，今年1月召開會議，因案涉範圍擴大，需再訪談調查，委員同意展延，預計2月中召開認定委員會審議。示意圖。圖／聯合報系資料照
國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，北市教育局日前針對虐童2名教保員各開罰60萬元，終身不得擔任教保員，但家長質疑其他園所人員知情不報，教育局表示，今年1月召開會議，因案涉範圍擴大，需再訪談調查，委員同意展延，預計2月中召開認定委員會審議。示意圖。圖／聯合報系資料照
國防部委託實踐大學經營大直幼兒園，去年傳出虐童事件，2名涉案老師各被處最重罰款60萬元，終身不得再任教保員。有家長向本報投訴，質疑園方、老師知情不報，直到家長發現才先一步向教育局通報；園方日前強調，第一時間知情即依規定通報。教育局表示，調查後已依法對負責人裁罰最重6萬元；至於知情未報須再調查，預計2月中有結果。

「當孩子拿著膠帶要你綁他你有什麼感受？」有家長淚訴，這群孩子僅2、3歲，很多生活常規都需要耐心教導，但身為教育現場的幼兒園老師卻使用暴力，吃飯時強灌、用膠帶捆綁幼童手腕、將幼童推倒在地或撞櫃子、無故踹幼童椅子等，暴力手段讓不少家長看到監視器畫面時「心都碎了」。

家長質疑，教育局去年底僅處罰2名涉虐老師終身不聘任，但從監視器畫面卻看到多名老師、助教、行政人員目擊後選擇知情不報，甚至主動離開把門關上，直呼「負責人不可能沒責任」，呼籲應重新檢視園所管理階層級在職人員適任性。

教育局表示，去年已針對兩名虐童教師，分別裁罰60萬元，且終身不得再擔任教保員；負責人則依「教保服務人員條例」開罰6萬元；針對相關人員疑涉有知情未報及不當管教，去年底已組成調查小組，今年1月開會，因須再訪談調查，委員同意展延，預計2月中開認定委員會審議。

園方表示，接獲通知後隨即展開調查，影片確認事實後，也第一時間通報，從10月到現在，包含她、園所人員都積極配合教育局調查，尊重家長的言論，現階段就等待調查結果出爐。

教育局 監視器 虐童 幼兒園 罰款 實踐大學

延伸閱讀

獨／家長淚訴師強灌食、膠帶捆綁... 大直幼兒園虐童最新調查結果曝

學生舉報「師生戀」爆遭洩密、逼撤案 北市教局喊冤：不知個資

【即時短評】吹哨學生被洩密…慘遭師長霸凌 誰又敢相信大人？

師生戀拖2月才介入？學生舉報還遭洩密恐嚇 北市教育局認：敏感度不足

相關新聞

基隆工廠暗夜惡火 消防員因閃燃一度後撤 全力搶救中

基隆市安樂區安和一街的一家工廠今天凌晨起火燃燒，火勢猛烈，消防人員滅火時一度出現閃燃，迫使消防人員後撤。消防局初步訪查廠...

車斗違規載3人 枋寮戰備跑道追撞 1死4傷

屏東縣劉姓男子昨清晨駕駛小貨車停等紅燈，被黃姓男子開車追撞，三人從貨車斗摔落，其中潘姓老婦被薛姓男子駕駛廂型車輾過身亡，...

家長控隱匿虐童 幼兒園否認

國防部委託實踐大學經營大直幼兒園，去年傳出虐童事件，2名涉案老師各被處最重罰款60萬元，終身不得再任教保員。有家長向本報...

台中火災死亡人數比率 6都最高

台中市近4年火災次數減少5成，但每百萬人火災死亡人數全國比率最高。市議員林德宇指出，全市高級救護技術員去年僅154人，僅...

疑循導航系統指引 女騎士深夜南市山區邊坡「犁田」

18歲段姓女騎士從屏東騎重機疑似遵循導航系統指引，今晚誤入南市東山區東原山區產業道路，人車不慎衝入邊坡受困，消防隊員獲段...

用盡最後力氣！國光客運司機駕車昏迷 開至國道路肩送醫不治

國光客運司機黃福能，今晚從台北戴客回台中，行經國道一號台中大雅段時身體不適，仍忍痛開到路肩後昏迷。國光客運台中站長鄭秀菊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。