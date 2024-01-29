家長控隱匿虐童 幼兒園否認

國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，北市教育局日前針對虐童2名教保員各開罰60萬元，終身不得擔任教保員，但家長質疑其他園所人員知情不報，教育局表示，今年1月召開會議，因案涉範圍擴大，需再訪談調查，委員同意展延，預計2月中召開認定委員會審議。示意圖。圖／聯合報系資料照 國防部委託實踐大學經營大直幼兒園，去年傳出虐童事件，2名涉案老師各被處最重罰款60萬元，終身不得再任教保員。有家長向本報投訴，質疑園方、老師知情不報，直到家長發現才先一步向教育局通報；園方日前強調，第一時間知情即依規定通報。教育局表示，調查後已依法對負責人裁罰最重6萬元；至於知情未報須再調查，預計2月中有結果。

「當孩子拿著膠帶要你綁他你有什麼感受？」有家長淚訴，這群孩子僅2、3歲，很多生活常規都需要耐心教導，但身為教育現場的幼兒園老師卻使用暴力，吃飯時強灌、用膠帶捆綁幼童手腕、將幼童推倒在地或撞櫃子、無故踹幼童椅子等，暴力手段讓不少家長看到監視器畫面時「心都碎了」。

家長質疑，教育局去年底僅處罰2名涉虐老師終身不聘任，但從監視器畫面卻看到多名老師、助教、行政人員目擊後選擇知情不報，甚至主動離開把門關上，直呼「負責人不可能沒責任」，呼籲應重新檢視園所管理階層級在職人員適任性。

教育局表示，去年已針對兩名虐童教師，分別裁罰60萬元，且終身不得再擔任教保員；負責人則依「教保服務人員條例」開罰6萬元；針對相關人員疑涉有知情未報及不當管教，去年底已組成調查小組，今年1月開會，因須再訪談調查，委員同意展延，預計2月中開認定委員會審議。

園方表示，接獲通知後隨即展開調查，影片確認事實後，也第一時間通報，從10月到現在，包含她、園所人員都積極配合教育局調查，尊重家長的言論，現階段就等待調查結果出爐。