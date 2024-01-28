聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／要幫小孩買餅乾…醉男騎車鬼切被撞 頭部重創昏迷
彰化縣大村鄉中正西路昨晚發生一起車禍，影音曝光，江姓男子疑酒後要去幫小孩買餅乾，卻騎電動自行車突然切往對向車道要左轉，被對向吳姓男子所駕的小客車撞上，造成江男頭部重創送醫急救，目前仍昏迷住院觀察中。
警方初步調查，昨晚7時48分江男(46歲)騎電動自行車行經中正西路由東往西行駛，突從外車道轉進內車道欲左轉到275巷口，而遭對向吳姓男子所駕小客車撞上，江男頭部重創倒地不起，被送彰化基督教醫院急救，因顱內出血而手術，仍昏迷住院觀察中。
從路口監視器影音看來，江男突「鬼切」左轉，被對向吳男閃避不及而撞上，吳男酒測值零，江男酒測值1.755mg/l，江男親友表示，江男是要出門幫小孩買餅乾，卻發生車禍，警方表示，目前還在釐清肇事責任，若江男是酒駕，後續會依違反道路交通管理條例開罰，並依公共危險罪移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言