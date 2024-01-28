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影／要幫小孩買餅乾…醉男騎車鬼切被撞 頭部重創昏迷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大村鄉中正西路昨晚發生一起車禍，影音曝光，江姓男子疑酒後要去幫小孩買餅乾，卻騎電動自行車突然切往對向車道要左轉，被對向吳姓男子所駕的小客車撞上，造成江男頭部重創送醫急救，目前仍昏迷住院觀察中。

警方初步調查，昨晚7時48分江男(46歲)騎電動自行車行經中正西路由東往西行駛，突從外車道轉進內車道欲左轉到275巷口，而遭對向吳姓男子所駕小客車撞上，江男頭部重創倒地不起，被送彰化基督教醫院急救，因顱內出血而手術，仍昏迷住院觀察中。

從路口監視器影音看來，江男突「鬼切」左轉，被對向吳男閃避不及而撞上，吳男酒測值零，江男酒測值1.755mg/l，江男親友表示，江男是要出門幫小孩買餅乾，卻發生車禍，警方表示，目前還在釐清肇事責任，若江男是酒駕，後續會依違反道路交通管理條例開罰，並依公共危險罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大村鄉中正西路昨晚發生一起車禍，影音曝光，江姓男子疑酒後要去幫小孩買餅乾，卻騎電動自行車突切往對向車道要左轉，被對向小客車撞上，重傷送醫。圖／民眾提供
大村鄉中正西路昨晚發生一起車禍，影音曝光，江姓男子疑酒後要去幫小孩買餅乾，卻騎電動自行車突切往對向車道要左轉，被對向小客車撞上，重傷送醫。圖／民眾提供

電動自行車 車禍

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