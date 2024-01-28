逆向駕駛命喪國道 小貨車男急閃翻車、女遭撞擊共1死3傷

昨天下午4點多在嘉義國1號北上大林至民雄路段，有輛轎車逆向往南行駛，先後造成2件事故，國道因而嚴重回堵，當中逆向行駛的駕駛劉男送醫不治，車上2名乘客受傷，遭波及的女駕駛也受傷，造成1死3傷。遺體停放雲林縣虎尾殯葬管理所，將由雲林地檢協助相驗。詳細車禍原因國道警方調查釐清。

檢警調查，年約48歲雲林縣劉姓男子搭載乘客許男、吳婦，疑因路況不熟從大林交流道出口逆向往南行駛於北向內線車道，行駛至北向250.7公里處，發生第一次交通事故，自小貨車駕駛廖男往北行駛於內線車道，為閃避劉男車輛，導致側翻於內側車道，劉男車輛繼續往前開，行駛至嘉義縣民雄鄉北向256.2公里處發生第2次車禍，和26歲洪姓女子駕駛的車輛發生撞擊而肇事，劉男經送往嘉基急救不治，許男、吳婦、洪女3人受傷送醫。