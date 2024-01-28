聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄撞球館1少年遭毆送醫 警持盾牌到場「已鎖定2男」
高雄楠梓區藍田路一家撞球館今天下午4時許爆發衝突，17歲劉姓少年疑因抽菸等問題與2名男子發生糾紛，劉男遭對方徒手痛毆，雖無明顯外傷，仍送醫檢查，警方獲報後到場，已鎖定2名男子偵辦中。
兩方衝突被附近路過民眾目擊，有路人見警方持盾牌到場，一度傳出動手一方持有槍械。
對此，楠梓警分局澄清，民眾報案多人打架，因現場狀況不明，為維同仁執勤安全，立即啟動快打優勢警力，攜帶盾牌等裝備到場處理，經查雙方為徒手衝突，現場未發現器械。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言