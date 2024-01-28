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高雄撞球館1少年遭毆送醫 警持盾牌到場「已鎖定2男」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楠梓區藍田路一家撞球館今天下午4時許爆發衝突，17歲劉姓少年疑因抽菸等問題與2名男子發生糾紛，劉男遭對方徒手痛毆，雖無明顯外傷，仍送醫檢查，警方獲報後到場，已鎖定2名男子偵辦中。

兩方衝突被附近路過民眾目擊，有路人見警方持盾牌到場，一度傳出動手一方持有槍械。

對此，楠梓警分局澄清，民眾報案多人打架，因現場狀況不明，為維同仁執勤安全，立即啟動快打優勢警力，攜帶盾牌等裝備到場處理，經查雙方為徒手衝突，現場未發現器械。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄楠梓區一家撞球館今天下午發生衝突，1名劉姓少年遭毆送醫，警方獲報到場了解狀況。取自「我是楠梓人」社團
高雄楠梓區一家撞球館今天下午發生衝突，1名劉姓少年遭毆送醫，警方獲報到場了解狀況。取自「我是楠梓人」社團

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