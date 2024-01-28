聽新聞
test
0:00 / 0:00
撞傷走斑馬線婦人 騎士罰款7200元起跳、吊扣駕照1年
何姓男子今天下午騎機車行駛基隆市安樂路1段，撞傷走斑馬線過馬路的林姓老婦人。消防局獲報到場送林婦就醫，警方對何男實施酒測，數值為0。警方依道路交通管理處罰條例舉發何男違規，林婦就醫後若提告，再依過失傷害罪嫌偵辦。
道路交通管理處罰條例第44條第4項規定，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道，或其他依法可供行人穿越交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上，3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷駕駛執照。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點55分接獲報案，安樂路1段有名老婦人被騎士撞傷。消防員趕到現場救護時，70多歲林婦倒在地上，將她的傷口包紮止血後，送往基隆長庚醫院急救脫險。
事故發生地點的安樂路1段斑馬線，道路一側是社區住宅，另一側是停車場，並未設置號誌。林婦走斑馬線過馬路時，被年約20歲何男騎的機車撞倒，腿部受傷，送醫治療後無生命危險。
警方接獲報案到場採證，並調閱道路及社區監視器，釐清案發過程。何男接受酒測後，排除酒駕肇事。警方先依道路交通管理處罰條例舉辦何男違規，涉犯過失傷害罪嫌部分，另待林婦治療後，決定提告再行處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言