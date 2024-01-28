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民進黨議員遇假車禍？林煒軒遭毆打、逼下跪 王美惠被影射將提告

中央社／ 嘉義市28日電

民進黨嘉義市議員林煒軒座車28日上午在市區地下道疑遭蓄意追撞，還被2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打，造成林男與助理送醫；林煒軒（圖）認為是選舉糾紛引起。中央社
民進黨嘉義市議員林煒軒座車28日上午在市區地下道疑遭蓄意追撞，還被2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打，造成林男與助理送醫；林煒軒（圖）認為是選舉糾紛引起。中央社

民進黨嘉義議員林煒軒今天疑遭蓄意持甩棍毆打，且被要求下跪向某立委道歉。被影射的同黨立委王美惠再發聲明指出，「林議員」用行車糾紛操弄成政治事件，對於莫須有指控將提告。

林煒軒上午與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路三段地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，後來還被追撞，林煒軒與助理下車時遭對方2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

林煒軒指出，這起事件是遭人製造假車禍毆打，且與2022年嘉義市議員選舉糾紛有關，因為被毆打後、警方未到場前，對方還喝令要他下跪向某立委道歉。

民進黨嘉義市立委王美惠中午發聲明表示，並不了解1年多前選舉糾紛，但絕不容許選舉暴力發生。她下午再發表聲明指出，「林議員」將行車糾紛操弄成政治事件，這是粗糙嫁禍手法。

王美惠在下午聲明中提到，「林議員」在今天上午受傷的第一時間是上網寫臉書（Facebook），且涉指名道姓地惡意栽贓、故意抹黑，這種行為非常荒謬，也令人感到錯愕及不解。

她指出，這些年為了民進黨團結，再多的委屈都一再隱忍。但現在用行車糾紛操弄成為政治事件，對於這種莫須有的指控及誹謗將會提告，也希望「林議員」謹言慎行。

王美惠重申，此次大選民進黨在嘉義大獲全勝，是大家團結努力的成果。對於此次不法滋事是無法容忍，籲請警方依法嚴查究辦，以維護社會秩序。

案發時，警方趕到現場將涉嫌打人的吳姓男子、楊姓男子帶回派出所詢問，2人供稱是行車糾紛，且看到對方在打電話以為是要找人助陣，才會動手毆打。

林煒軒隨後在個人臉書貼文說明遭襲擊過程，並指出「對方要我下跪高喊『我對不起王美惠』；事實上，從2年前選舉，我已多次被黑衣人恐嚇，這次我必須勇敢，一定提告到底。」

議員 王美惠 嘉義

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