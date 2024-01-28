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小貨車戰備跑道停等紅燈…車斗違規載3婦 遭後車撞上1死4傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台1線432公里戰備跑道南下車道，小貨車在停等紅綠燈時，突遭後方汽車撞上，造成小貨車後方車斗3名老婦摔落，其中76歲潘姓婦人傷重不治，後方汽車駕駛黃男、副駕駛韓男受傷，全案共造成1死4傷，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因警方調查。

警方調查，今清晨接獲報案趕赴現場，小貨車駕駛48歲劉男，車上共載5名乘客，兩男在副駕駛座，後方車斗載有3名老婦人，要到枋山一帶做水果雜工臨時工，當時停等紅綠燈，未料遭後方汽車駕車38歲黃姓男子搭載一名47歲韓姓副駕駛撞上，貨車車斗3名老婦從車上摔落，汽車駕駛與副駕駛受傷。

警方調查，小貨車車斗上摔落3名老婦人，潘姓老婦傷勢最重，送醫不治，共造成1死4傷。雙方駕駛人酒測值均為零。

警方表示，事故原因進一步調查釐清，提醒開車時注意車前狀況。另外小貨車車斗違規載客部分，將依道路交通管理處罰條例第30條1項6款，汽車裝載時車廂以外載客規定，處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝
今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝
今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝
今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝
今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝
今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝
今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝
今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝
今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝
今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台一線戰備跑道發生汽車與小貨車車禍，小貨車車斗載3 名婦人，都遭摔落，其中潘姓老婦傷重不治，全案造成1死4傷。記者劉星君／翻攝

車禍 屏東

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