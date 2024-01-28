聽新聞
test
0:00 / 0:00
小貨車戰備跑道停等紅燈…車斗違規載3婦 遭後車撞上1死4傷
今天清晨5點34分，屏東縣枋寮鄉台1線432公里戰備跑道南下車道，小貨車在停等紅綠燈時，突遭後方汽車撞上，造成小貨車後方車斗3名老婦摔落，其中76歲潘姓婦人傷重不治，後方汽車駕駛黃男、副駕駛韓男受傷，全案共造成1死4傷，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因警方調查。
警方調查，今清晨接獲報案趕赴現場，小貨車駕駛48歲劉男，車上共載5名乘客，兩男在副駕駛座，後方車斗載有3名老婦人，要到枋山一帶做水果雜工臨時工，當時停等紅綠燈，未料遭後方汽車駕車38歲黃姓男子搭載一名47歲韓姓副駕駛撞上，貨車車斗3名老婦從車上摔落，汽車駕駛與副駕駛受傷。
警方調查，小貨車車斗上摔落3名老婦人，潘姓老婦傷勢最重，送醫不治，共造成1死4傷。雙方駕駛人酒測值均為零。
警方表示，事故原因進一步調查釐清，提醒開車時注意車前狀況。另外小貨車車斗違規載客部分，將依道路交通管理處罰條例第30條1項6款，汽車裝載時車廂以外載客規定，處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言