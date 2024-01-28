尾牙旺季酒駕事件頻傳 汐止警這些路段布重兵嚴查

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區新台五路與康寧街，是連接北市、新北市及基隆市的重要交通樞紐，但深夜及假日時常有改裝汽、機車呼嘯而過干擾民眾生活。汐止警方昨天晚間與環保局人員針對改裝車、噪音車執行聯合稽查，共計攔查50餘輛汽機車、舉發無照駕駛、改裝及未依規定使用燈光等共10件，另通報環保局噪音車平台12件。

汐止分局表示，警方與新北市環保局長期偕同執行聯合稽查勤務，對改裝車燈、未裝設排氣管等違規行為依道路交通管理處罰條例16條、18條進行攔查舉發，去年累積取締汽機車違法改裝計396件，依最高裁罰金額計算高達204萬6600元。

汐止分局呼籲，駕駛人使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路，依違反噪音管制法第8條最高可處30000元罰款並可連續處罰。汐止分局長黃國政特別指出，農曆新年將至尾牙餐敘活動大增，為避免民眾酒後駕車及防制交通事故，警方將於鄰近基隆與台北市區重要路段規畫取締酒後駕車暨防制危險駕車專案勤務，呼籲民眾勿心存僥倖，切勿任意違法改裝自己的愛車以及酒後駕車。

汐止警方在連接基隆與台北市道路進行攔檢。記者黃子騰／翻攝
汐止警方在連接基隆與台北市道路進行攔檢。記者黃子騰／翻攝
汐止警方與環保局人員在重要路段進行聯合稽查。記者黃子騰／翻攝
汐止警方與環保局人員在重要路段進行聯合稽查。記者黃子騰／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

汐止 噪音

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