深夜黑車衝撞警所鄰近民宅 疑酒駕肇事棄車開溜

雲林縣虎尾鎮位於埒內派出所前方的彎路，接近今天凌晨一輛黑色自小客車，疑因轉彎不當，硬生生撞上民宅，幸好住家己拉上鐵門休息，才未撞進屋內，一聲巨響，引來住家和鄰居跑出來查看，現場一片狼籍，只見肇事車輛遺留現場，車內卻空無一人，調閱監視器發現肇事者疑因酒駕，棄車逃逸。警方已全面追緝中。

虎尾鎮雲74線道路靠近虎尾埒內派出所的路段有多處急彎道，昨天深夜位於彎道附近的一戶住宅，一輛自小客車失控衝撞鐵門，不僅鐵門被撞損，柱子也被撞壞，門口盆栽及物品被撞得東倒西歪；夜半被一聲巨響驚醒的鄰近住戶趕緊出門查看，只發現一輛黑色自小客車，停在路中，安全氣囊都爆開、車頭嚴重毀損、玻璃碎裂一地，但車上卻沒人，住戶直呼誇張並趕緊報案。

案發現場距派出所約只100公尺，警方獲報很快趕到，立刻調閱監視器追查，發現駕駛是一名男子，在撞上鐵門後，隨即下車，稍微查看了自己車子已受損，自知已闖禍，看四下無人且可能知道現場距離派出所不遠，警察很快會來，即馬上棄車離去，往附近一條巷子開溜，還邊走還邊滑手機，像在聯繫親友。

由於距離現場不遠處有幾家小吃店，加上肇事男子事發後馬上棄車逃逸，警方懷疑可能是酒駕肇事，已掌握特定男子追查中。