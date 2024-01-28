淡水山區下雨路滑 紅牌重機撞護欄 六旬騎士墜落2樓深山坡
新北市淡水區小坪頂山區道路，今天上午10時49分有1輛重機疑因下坡車速過快加上路面濕滑，於轉彎處擦撞護欄，60歲黃姓騎士彈飛墜落約2層樓深（約6公尺）的山坡下，幸好路人發現報案。
當時有民眾騎機車路過，看見怎麼有1輛機車倒在護欄邊，但是不見人影，停車查看發現騎士摔落在山坡底下，連忙協助報案。消防人員出動救助器材車用繩索吊掛回路面，患者救起後，右小腿骨折變形及身體多處擦挫傷，送往淡水馬偕醫院急診。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，高速撞擊或高處跌落受傷，應優先保護患者頸椎及呼吸道暢通，必須固定好患者後再移動脫困，才能避免傷勢擴大，駕駛人若不熟悉路況，建議應減速慢行避免發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言