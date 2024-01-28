淡水山區下雨路滑 紅牌重機撞護欄 六旬騎士墜落2樓深山坡

新北市淡水區小坪頂山區道路，今天上午10時49分有1輛重機疑因下坡車速過快加上路面濕滑，於轉彎處擦撞護欄，60歲黃姓騎士彈飛墜落約2層樓深（約6公尺）的山坡下，幸好路人發現報案。

當時有民眾騎機車路過，看見怎麼有1輛機車倒在護欄邊，但是不見人影，停車查看發現騎士摔落在山坡底下，連忙協助報案。消防人員出動救助器材車用繩索吊掛回路面，患者救起後，右小腿骨折變形及身體多處擦挫傷，送往淡水馬偕醫院急診。