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淡水山區下雨路滑 紅牌重機撞護欄 六旬騎士墜落2樓深山坡

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區小坪頂山區道路，今天上午10時49分有1輛重機疑因下坡車速過快加上路面濕滑，於轉彎處擦撞護欄，60歲黃姓騎士彈飛墜落約2層樓深（約6公尺）的山坡下，幸好路人發現報案。

當時有民眾騎機車路過，看見怎麼有1輛機車倒在護欄邊，但是不見人影，停車查看發現騎士摔落在山坡底下，連忙協助報案。消防人員出動救助器材車用繩索吊掛回路面，患者救起後，右小腿骨折變形及身體多處擦挫傷，送往淡水馬偕醫院急診。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，高速撞擊或高處跌落受傷，應優先保護患者頸椎及呼吸道暢通，必須固定好患者後再移動脫困，才能避免傷勢擴大，駕駛人若不熟悉路況，建議應減速慢行避免發生意外。

新北市淡水區小坪頂山區道路，今天上午有1輛重機擦撞護欄，60歲黃姓騎士彈飛墜落約2層樓高的山坡下，消防隊出動救助器材車用繩索將人吊掛回路面。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區小坪頂山區道路，今天上午有1輛重機擦撞護欄，60歲黃姓騎士彈飛墜落約2層樓高的山坡下，消防隊出動救助器材車用繩索將人吊掛回路面。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區小坪頂山區道路，今天上午有1輛重機擦撞護欄，60歲黃姓騎士彈飛墜落約2層樓高的山坡下，消防隊出動救助器材車用繩索將人吊掛回路面。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區小坪頂山區道路，今天上午有1輛重機擦撞護欄，60歲黃姓騎士彈飛墜落約2層樓高的山坡下，消防隊出動救助器材車用繩索將人吊掛回路面。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區小坪頂山區道路，今天上午有1輛重機疑因下坡車速過快加上路面濕滑，於轉彎處擦撞護欄，60歲黃姓騎士彈飛墜落約2層樓高的山坡下，幸好路人發現報案。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區小坪頂山區道路，今天上午有1輛重機疑因下坡車速過快加上路面濕滑，於轉彎處擦撞護欄，60歲黃姓騎士彈飛墜落約2層樓高的山坡下，幸好路人發現報案。記者林昭彰／翻攝

患者 淡水

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