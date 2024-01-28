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台中車手一月提領500萬 落網推給「白沙屯媽祖」遭羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在去年底偵辦一名詐欺車手案，發現邱姓車手在北區已提領16萬元，經後續追查發現，邱在短短一個月內，提領地點遍布台中8個行政區，提領贓款超過500萬元，經報請檢方指揮後，近日收網拘提，帶回邱男，邱還辯稱領款是受一網友「白沙屯媽祖」的指揮，全案警詢後依洗錢、詐欺等罪送辦，檢方以有串滅證之虞，向法院聲押獲准。

第二警分局永興所在去年12月26日，偵辦轄內一起「猜猜我是誰」詐騙案件，發現涉案邱姓領款車手（20歲），單獨一天內，即提領8次，得手16萬元贓款，且邱心思縝密，每次提領贓款，都會遊走巷弄內，故意閃避監視器拍攝，再更換隨身攜帶的第二套衣物變裝，搭乘白牌計程車離開，提ㄧ增加警方查緝難度。

警方調查，邱男在短短一個月間，即在台中北區、北屯、西屯、西區、東區、南區、大里、太平等8個行政區犯案，總計提領贓款超過500萬元。

第二警分局報請台中地檢署檢察官指揮後，積極調閱監視器，比對特徵、分析車行軌跡，近日鎖定邱的行蹤，經過數日埋伏、跟監後，趁邱外出時，將邱逮個正著，查扣2張人頭提款卡、手機ATM晶片讀卡機1台、工作用手機1支，現金7400元等贓證物。

邱男雖承認提領贓款，但僅辯稱是受到網路暱稱為「白沙屯媽祖」的指示，辯稱沒有獲得酬勞，也不知上手身分，全案警詢後依洗錢、詐欺等罪，移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。

第二警分局長周俊銘說，使用神明名號做壞事是不會獲得保佑的，警察一定會將詐騙集團一網打盡，繩之以法；也呼籲民眾，詐騙集團常假冒親友來電，讓被害人誤以為是親友來電，再宣稱急需用錢誘騙被害人匯款，民眾如接獲親友來電借錢，應提高警覺，立即撥打親友舊號碼查證事實，以確保財產安全，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。

台中市邱姓車手短短一個月提領500萬元，警方近日將他查緝到案，檢方聲押獲准。圖／讀者提供
台中市邱姓車手短短一個月提領500萬元，警方近日將他查緝到案，檢方聲押獲准。圖／讀者提供

詐騙集團 白沙屯媽祖 贓款

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