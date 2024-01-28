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連日低溫…桃園7旬男外出散步突癱軟倒地 路人嚇壞報警

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名7旬男子昨下午在桃園區南華街上散步，疑似外頭寒冷突然癱軟在地，路人見狀趕緊將他扶起至騎樓休息。警方獲報到場協助，因老翁沒有家人能聯繫協助，便將他扶上警車送回家，還好男子休息後身體無大礙，相當感激員警幫忙，虛驚一場。

該名男子昨下午5點40分許走在桃園區南華街上，突然癱軟在地爬不起來，嚇壞附近民眾；桃園警分局員警獲報到場，熱心民眾已先將老翁扶到騎樓避風休息，經了解72歲姜姓男子下午出門散步，可能因天氣寒冷，導致四肢突然無力癱軟在地，還好經休息已逐漸恢復體力，但老翁仍無力走路，也沒有家人可以聯繫協助。

對此員警將姜姓男子攙扶上警車載送回家，一路上男子步伐仍然不穩，員警送他到家後，詢問男子身體狀況，他表示身體並無不適，對於員警的協助十分感謝，員警最後也叮囑老翁要保重身體，若有不適可立即與派出所聯絡，或撥打119通知消防人員協助。

桃園一名7旬老翁昨下午在桃園區南華街上散步，疑似外頭寒冷突然癱軟在地，警方獲報到場協助，將他扶上警車送回家。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名7旬老翁昨下午在桃園區南華街上散步，疑似外頭寒冷突然癱軟在地，警方獲報到場協助，將他扶上警車送回家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名7旬老翁昨下午在桃園區南華街上散步，疑似外頭寒冷結果突然癱軟在地，警方獲報到場協助。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名7旬老翁昨下午在桃園區南華街上散步，疑似外頭寒冷結果突然癱軟在地，警方獲報到場協助。記者周嘉茹／翻攝

桃園 家人

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