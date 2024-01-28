蘆洲金紙鋪超量10倍囤放爆竹煙火 最重可罰30萬元
每年消防單位都會加強稽查，但總有業者心存僥倖。新北市消防局昨天下午在蘆洲區三民路某金紙鋪倉庫，查獲違規囤放爆竹煙火303.8公斤，超出管制量約9.86倍，另有未經檢驗合格爆竹煙火115.22公斤，全部沒入並加罰最高30萬元。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德指出，香燭金紙鋪允許存放的數量均有嚴格管制，未經檢驗合格的爆竹煙火品質難以掌控，若意外引發爆炸，將可能造成無法預估的損害，消防單位逢年過節都會加強稽查。
鷺江消防分隊昨天下午在蘆洲區三民路某金紙鋪稽查，發現業者在店鋪後方隔成許多密室，企圖規避查緝，最後還是被看出異常。業者坦承因應春節及年後開工需求，故進貨大量爆竹煙火囤放於倉庫。
這次查獲爆竹煙火總重303.8公斤，其中火藥量75.642公斤，已超過管制量將近9.86倍，另有未附加許可標章的爆竹煙火115.22公斤，全數依法沒入，並依違反「爆竹煙火管理條例」開罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。
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