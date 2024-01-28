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蘆洲金紙鋪超量10倍囤放爆竹煙火 最重可罰30萬元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

每年消防單位都會加強稽查，但總有業者心存僥倖。新北市消防局昨天下午在蘆洲區三民路某金紙鋪倉庫，查獲違規囤放爆竹煙火303.8公斤，超出管制量約9.86倍，另有未經檢驗合格爆竹煙火115.22公斤，全部沒入並加罰最高30萬元。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德指出，香燭金紙鋪允許存放的數量均有嚴格管制，未經檢驗合格的爆竹煙火品質難以掌控，若意外引發爆炸，將可能造成無法預估的損害，消防單位逢年過節都會加強稽查。

鷺江消防分隊昨天下午在蘆洲區三民路某金紙鋪稽查，發現業者在店鋪後方隔成許多密室，企圖規避查緝，最後還是被看出異常。業者坦承因應春節及年後開工需求，故進貨大量爆竹煙火囤放於倉庫。

這次查獲爆竹煙火總重303.8公斤，其中火藥量75.642公斤，已超過管制量將近9.86倍，另有未附加許可標章的爆竹煙火115.22公斤，全數依法沒入，並依違反「爆竹煙火管理條例」開罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。

鷺江消防分隊昨天在蘆洲區三民路查獲某金紙鋪，利用隔間密室超量囤放爆竹煙火近10倍，且有未經檢驗合格爆竹煙火115.22公斤，全部沒入並加罰最高30萬元。圖／消防局提供
鷺江消防分隊昨天在蘆洲區三民路查獲某金紙鋪，利用隔間密室超量囤放爆竹煙火近10倍，且有未經檢驗合格爆竹煙火115.22公斤，全部沒入並加罰最高30萬元。圖／消防局提供
鷺江消防分隊昨天在蘆洲區三民路查獲某金紙鋪超量囤放爆竹煙火近10倍，且有未經檢驗合格爆竹煙火115.22公斤，全部沒入並加罰最高30萬元。圖／消防局提供
鷺江消防分隊昨天在蘆洲區三民路查獲某金紙鋪超量囤放爆竹煙火近10倍，且有未經檢驗合格爆竹煙火115.22公斤，全部沒入並加罰最高30萬元。圖／消防局提供
鷺江消防分隊昨天在蘆洲區三民路查獲某金紙鋪超量囤放爆竹煙火近10倍，且有未經檢驗合格爆竹煙火115.22公斤，全部沒入並加罰最高30萬元。圖／消防局提供
鷺江消防分隊昨天在蘆洲區三民路查獲某金紙鋪超量囤放爆竹煙火近10倍，且有未經檢驗合格爆竹煙火115.22公斤，全部沒入並加罰最高30萬元。圖／消防局提供

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