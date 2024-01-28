用電問題好危險 苗栗縣政府聘水電師傅幫弱勢家庭診斷
苗栗縣政府「能源弱勢關懷用電健檢水電師傅」2年到80戶弱勢家庭用電安全診斷，發現神明燈線路老舊、室內熱水器，及延長線過載等問題好危險，今年希望進一步結合社會資源，協助弱勢戶「拆彈」。
縣政府前年、去年爭取經濟部能源署補助150萬元，辦理80戶能源弱勢關懷執行計畫，評估效果不錯，今年希望結合社會資源持續推動，提供更多的輔導與協助，關懷對象包括65歲低收入、中低婦入戶，及獨居長輩、脆弱家庭，經村里長或村里幹事評估有迫切需求者。
縣府工商發展處指出，31名丙級以上水電行業相關證照的水電師傅，經過培訓課程，縣府聘為「能源弱勢關懷用電健檢水電師傅」，會同縣府工商發展處、聯合大學團隊，到家戶用電健檢及簡易修繕，並依診斷結果，且取得住戶同意，協助老舊家電汰換補助。
其中，神明燈是必檢項目，水電師傅發現神明燈長期點燈，因電源線使用花線比較細長，甚或因重壓及扭曲、綑綁以致部分斷裂，造成電阻及溫度升高，電線過熱、劣化，都容易發生用電危險。
「18戶有5、6戶熱水器在室內」！一名水電師傅憂心忡忡可能發生一氧化碳中毒的危險，告訴他們改裝在室外，或是強制排氣型熱水器，沒有改善前，一定要注意通風。
此外，水電師傅還看到許多長輩家中使用過多的延長線，一條延長線插滿各式各樣的電器，有些家電老舊耗電，甚至隨意用膠帶纏繞裸露的電線，有些插座燒到泛黃融化了，「真的好危險」。
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