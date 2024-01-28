鄰居餵狗被咬到受傷 怪飼主沒上嘴套被法官打臉

高雄鄒姓女子在自家瓦斯行養了一隻黑狗「巧克力」，去年2月17日晚間6時許，蘇姓鄰居拿著一鍋食物要餵食「巧克力」，卻遭狗狗狂咬濺血，對鄒女提告傷害後，鄒獲不起訴處分，蘇女不滿改提民事訴訟，向鄒求償48萬5千餘元，但法官審理後，認為鄒無過失，判蘇女敗訴。

判決指出，經營瓦斯行的鄒女，在店面飼養「巧克力」，當時蘇女拿著一鍋飯菜，前往鄒女住處餵食「巧克力」，起初「巧克力」還乖乖的讓蘇女撫摸，沒料事後卻張嘴撲向蘇女。

蘇女遭「巧克力」狂咬衣角，邊咬邊吠，鄒女見狀將「巧克力」拉開，但蘇女遭「巧克力」這樣一咬，手臂、膝蓋出現多處撕裂傷，地上滿是血跡。

事後蘇女不滿鄒沒將「巧克力」戴上嘴套獲用鏈繩繫緊，導致她無端被咬，氣得對鄒女等人提告傷害，但檢方偵結後，認為鄒並無照顧過失，不起訴處分，蘇女聲請再議也被駁回。

刑事告輸後，蘇改提民事求償，向鄒女索賠醫藥費、精神慰撫金等合計48萬餘元；鄒女挨告後喊冤，稱蘇女長時間餵食「巧克力」，怎可能要餵食「巧克力」時，還給牠套上嘴套，被咬並不能怪她們有過失。

法院審理時，法官檢視監視器畫面，認為蘇女拿著食物主動接近餵食「巧克力」，持續撫摸「巧克力」頸部，直到被攻擊前，「巧克力」都有用鏈子繫住，鄒女發現「巧克力」咬人後，隨即將他拉開。