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影／鏡中發現埋伏拔腿就跑 三重警騎機車一腳踹倒詐欺車手

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名詐欺車手前天被新北市警方誘騙「面交」250萬元，約在三重區某麥當勞餐廳。他臨時又更改到巷口取款，機警從轉角反光鏡看到有人埋伏，轉身拔腿就跑，但員警騎機車追去，一腳把他踹倒在地壓制逮捕，警詢後移送法辦被收押禁見。

三重區64歲洪姓男子在臉書看到廣告，連繫之後加入LINE群組，自去年12月至今年1月11日，分6次共匯款121萬元投資股票交易。後來他想領回本金和獲利，對方就說必須再補繳300萬元才行，洪男驚覺受騙，向三重警分局永福派出所報案。

警方和洪男聯手邀約詐騙集團，26日下午到三重區三和路四段的麥當勞面交現金，23歲呂姓車手抵達之後，臨時更改地點到後方巷口取錢，洪男想騙車手進入得來速車道，被他從轉角反光鏡看到有人埋伏。

呂男機警轉身狂奔，守在巷外的員警馬上騎機車追去，一腳把他踹倒，支援警力蜂擁而至將呂男壓制逮捕。呂男供稱自己也是看到廣告應徵車手，只要接受安排到指定地點成功取錢，1天可領5000元工資，但風險是若被警察抓到就得坐牢。呂男警詢後被依詐欺罪嫌移送法辦，法院裁定羈押禁見。

23歲呂姓男子為了想賺1天5000元工資應徵詐欺車手，被逮捕移送法辦，法院裁定收押禁見。記者林昭彰／翻攝
23歲呂姓男子為了想賺1天5000元工資應徵詐欺車手，被逮捕移送法辦，法院裁定收押禁見。記者林昭彰／翻攝
23歲呂姓詐欺車手（右）取款時發現有埋伏，立刻轉身逃跑，員警分別騎機車、跑步去追。記者林昭彰／翻攝
23歲呂姓詐欺車手（右）取款時發現有埋伏，立刻轉身逃跑，員警分別騎機車、跑步去追。記者林昭彰／翻攝

車手 麥當勞

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