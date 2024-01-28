台中火災4年少54%但這個數據嚇人 消防局加強培訓救護

台中市近4年火災次數減少5成，但火災死亡人數全國比例最高。市議員林德宇指出，全市高級救護技術員去年僅154人，僅占消防員7.98%，低於全國的12.84%，應把降低火災死亡人數列為首要目標。

中市消防局指出，2022年至2024年連續3期辦理高級救護技術員訓練，2022年培訓30名、2023年培訓36名，人數提升至195人，六都排名已進步至第4名。今年將培訓44名，預期2025年含調入人員可達240人以上。另增購高階救護器材及建置救護訓練教室，提升台中市緊急救護品質。

林德宇表示，近4年台中市火災的發生次數逐年下降，從2019年的3126件，到去年的1423件，降幅非常明顯。

但遺憾的是，火災造成死亡的人數仍居高，去年台中市的火災死亡人數為26人，是六都第二高，第一高是新北市的28人。若從每百萬人火災死亡人數這數據來看，台中去年每百萬人火災死亡人數是9.24人，是六都最高的，而第二則是桃園的8.78人。

車齡超過15年未汰換的消防車還在服役，而這些超過15年的消防車就占了全市的消防車高達38.4%，消防局應該加強改正，並把降低火災死亡人數列為首要目標。

消防局表示，今年度總計編列3.1億元的預算汰換老舊車輛，其中中央補助1.8億元、地方自籌1.3億元，預計能汰換水箱車24部、雲梯車1輛及水庫車6輛，車輛超齡的比例預計會降到23.8％。

消防局指出，中央公告台中市112年高級救護技術員全數通過甄試，這期訓練時間長達1320小時，讓台中市再添高救新血36名，後續還會增加。

消防局說，高級救護技術員執行心肺功能停止、心肌梗塞、腦中風、重大外傷、氣喘等救護案件高級救命術，連結院前緊急救護與院內醫療照護的關鍵。