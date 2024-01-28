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抵押借款290萬險被騙 頭份當舖老闆機警助警逮16歲車手
苗栗縣頭份市一名邱姓男子身陷投資詐騙，前天抵押借款290萬元交給車手，當舖老闆覺得可疑，騎車跟隨並報警，當場逮捕16歲少年車手人贓俱獲，警方循線擴大偵辦中。
頭份警察分局1月26日接獲當舖老闆報案，邱男以不動產抵押借款290萬元，支吾其辭稱要投資使用，因與警方宣導的詐騙手法雷同，懷疑邱可能遭到詐騙，勸說小心投資詐騙，但邱男深信不疑。
當舖老闆騎車跟隨，並報案警方到邱男住所埋伏，不久發現車手周姓少年（16歲）取款當場逮捕，查扣290萬元，邱男才恍然大悟，周姓少年不到1個月前，網路求職結果當了詐騙車手遭查獲，前天又二度被逮。
頭份分局指出，「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，透過「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」的「三減」策略，加上公私協力、團隊合作、全民共同努力打擊詐騙。
頭份分局長林育旺提醒，獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，切勿輕信別人給的明牌，才能看緊自己的荷包，若接獲疑似詐騙電話或訊息，應「1冷靜、2確認、3報案」，撥打165、110反詐騙諮詢專線查證。
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