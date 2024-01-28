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玩命？職業軍人酒後駕駛追撞2車 驚人酒測值曝光

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

24歲陸軍航勤場高姓下士，昨清晨6點多駕駛白色轎車出門，行經關廟區南雄路一段，疑似未與前方小貨車保持好距離，由後方追撞。警方前往事故地點，對高男酒測，不料酒測值竟達1.06毫克，全案將高男依違反公共危險罪移送台南地檢偵辦。

據了解，高男為關廟人，對26日晚間放假與友人相約餐敘飲酒，直至27日凌晨一點才結束返家，同日清晨6點多，高開著白色轎車出門，沿著南雄路一段由南向北，經過一處工廠前號前，疑似未與前方44歲林男駕駛的小貨車保持安全距離，不慎從後面追撞。造成林男車輛失控，往前方衝撞在路邊停放的黑色轎車。

高男駕駛的轎車車頭幾乎全毀，小貨車則是翻覆躺在路面。高男僅頭部輕微擦傷，事發當下情緒稍微激動，而林男身上則是多處擦傷，救護人員分別將兩人送至新化醫院及奇美醫院救治，目前皆已出院到歸仁分局完成筆錄。

不過令人驚訝的是，警方向高男進行酒測，發現他酒測值竟高達1.06毫克，經詢後依違反公共危險罪移送台南地檢偵辦。

軍方表示，全案已移送台南地檢署偵辦；另將依「刑懲併行」原則，檢討重懲，將該員撤職。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

24歲陸軍航勤場高姓下士，昨清晨6點駕車，疑似未與前方小貨車保持好距離由後方追撞，現場一片狼藉。圖／民眾提供
24歲陸軍航勤場高姓下士，昨清晨6點駕車，疑似未與前方小貨車保持好距離由後方追撞，現場一片狼藉。圖／民眾提供
此事故造成2車毀損，所幸高男與林男皆輕傷，經救治後已出院。圖／民眾提供
此事故造成2車毀損，所幸高男與林男皆輕傷，經救治後已出院。圖／民眾提供
高男駕駛的轎車車頭幾乎全毀，所幸他頭部輕微擦傷，驚訝的是警方向高男進行酒測，發現他酒測值竟高達1.06毫克，經詢後依違反公共危險罪移送台南地檢偵辦。圖／民眾提供
高男駕駛的轎車車頭幾乎全毀，所幸他頭部輕微擦傷，驚訝的是警方向高男進行酒測，發現他酒測值竟高達1.06毫克，經詢後依違反公共危險罪移送台南地檢偵辦。圖／民眾提供

酒測 台南 失控

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