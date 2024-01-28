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苗栗警民合作寒夜7小時救援 大安溪泰安鄉跌傷1人送醫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一名45歲劉姓男子大安溪攀岩溯溪返程，昨天下午5點左右在大安溪苗栗縣泰安鄉梅象橋上游溪溝邊坡發生墜落受傷，苗栗縣警消及民間吉普車隊動員，7個小時救出劉男送醫無大礙。

苗栗縣政府消防局昨天下午約5點接獲報案，4男1女團體在大安溪梅象橋上游2公里處，其中劉姓男子發生墜落溪溝邊坡事故，派遣象鼻分隊人車趕往，消防人員由大湖警察分局梅園派出所下方露營區下切至河床，涉水與求救團員會合，確認劉男位置。

消防人員判斷約有3段10公尺高低差困難地形，先以軟式擔架（SKED）將劉男運送至河床，架繩上切至稜線後在尋找路線往下，最後在大家合力下，終於晚上11點將傷者搬運至河床與民間支援吉普車會合，載送至梅象橋旁的大安市集，深夜12點多交由卓蘭消防分隊救護車送醫，劉男沒有明顯外傷，治療後並無大礙。

苗栗警民合作昨天寒夜7個小時，救出大安溪泰安鄉溪溝墜落的劉姓男子送醫無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗警民合作昨天寒夜7個小時，救出大安溪泰安鄉溪溝墜落的劉姓男子送醫無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗警民合作昨天寒夜7個小時，救出大安溪泰安鄉溪溝墜落的劉姓男子送醫無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供
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苗栗警民合作昨天寒夜7個小時，救出大安溪泰安鄉溪溝墜落的劉姓男子送醫無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供
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苗栗警民合作昨天寒夜7個小時，救出大安溪泰安鄉溪溝墜落的劉姓男子送醫無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗警民合作昨天寒夜7個小時，救出大安溪泰安鄉溪溝墜落的劉姓男子送醫無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗縣 露營區 警察

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