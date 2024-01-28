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行穿線多3條網笑指和這品牌聯名 長知識答案在這裡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張路面上畫行穿線照片，詢問「為什麼多3條？而且有時在正中間，有時在一邊」，引發網友熱議；有網友笑指錯誤答案是「愛迪達聯名款行穿線」，正確答案是「盲人導盲線」，讓逾4000名網友稱讚「兼具幽默與知識的優質答案。

原PO拍下馬路十字路口行穿線多了3條線畫面，貼在臉書社團「路上觀察學院」，詢問：「為什麼多3條？而且有時在正中間，有時在一邊」，貼文超過4000名網友按讚，500多則留言。

其中搶頭香的網友給了錯誤和正確答案，指錯誤答案是「愛迪達聯名款行穿線」，正確答案是「盲人導盲線」被讚爆；有網友附和指「路上的愛迪達」、「愛迪達聯名款感覺比較讚」、「斑馬線跟愛迪達聯名啊」、「Adidas 贊助」、「愛迪達在地廣告」。

有網友笑指「我也不知道這什麼功能，但我老婆臉上常常有」；有網友見指「盲人導盲線」的正確解答，茅塞頓開，指「每天放學經過都有疑問，原來是給盲人走的，問題解開」、「得到新知識」。

有網友提出細微解說稱「導盲型行穿線比斑馬線高0.2mm左右，方便導盲仗使用，但目前設計還是蠻不合理，應該要從人行道就延伸，而不是從紅線開始，但是一個好的開始」、「這是導盲線，靠左邊是因為右邊為自行車道，擔心碰撞」。

網友貼出一張馬路行穿線照片，詢問「為什麼多3條？而且有時在正中間，有時在一邊」，網友給正確解答是導盲型行穿線。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
網友貼出一張馬路行穿線照片，詢問「為什麼多3條？而且有時在正中間，有時在一邊」，網友給正確解答是導盲型行穿線。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

愛迪達

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