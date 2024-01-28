台中人好暖...見七旬翁機車卡溝蓋 大夥與警協力助脫困

台中市蔡姓老翁在15日騎機車前往南屯區，途中因機車有異狀，停車查看時，機車中柱不慎卡入水溝蓋，有多位民眾經過時看到，不忍蔡翁頂著14度低溫，輪流協力欲將機車移出，但都失敗，最後是通知第四警分局南屯所警員幫忙，在警民合作之下，使出吃奶力氣，才順利將蔡翁機車移出，其中一位協力市民，還在四分局臉書發文致謝，讚揚警方善舉。

第四警分局南屯所警員粘為淞、何泓諺，在15日晚間6時許獲報，南屯區永春東三路有民眾機車疑似拋錨故障，兩警到場協助，才知蔡姓老翁（77歲）騎機車行經案發地點時，因機車有異狀，停車查看，但停車時機車中柱不慎卡入水溝蓋內。

蔡翁無力將機車中柱從溝蓋中拉出，有多位經過該處的熱心市民也不忍老翁頂著14度低溫，輪流提供協助未果，才會報警，最後警方與熱心民眾一同協力，花了九牛二虎之力，才順利將機車從溝蓋移出，其中一名警員還在過程中手部拉傷，讓蔡翁十分感謝。

當時出力協助的熱心市民，後來在第四警分局的臉書發文感謝、讚揚，「很多幫忙的民眾也拉不起來，真的非常謝謝兩位熱心的警員」。