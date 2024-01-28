2男藉行車糾紛、惡意逼車 嘉義市議員一下車遭襲擊送醫
民進黨籍嘉義市議員林煒軒今天上午在市區遭2名男子涉嫌惡意逼車製造糾紛，對方一下車就持辣椒水、警棍威嚇，要求下跪、道歉，林煒軒不從即遭對方攻擊，警方聞訊趕來當場將2名男子帶回偵辦，林煒軒及助理到醫院救治已沒有大礙，林煒軒懷疑有政治性目的。案件由警方調查釐清中。
還在醫院醫治的林煒軒接受電訪表示，早上7點30分出門由助理開車，即一路被這輛車尾隨，進入世賢路地下道往南京路方向時突遭該車刻意逼車追撞，他和助理下車了解，對方即持辣椒水噴灑，要助理不要管，他立即報案，接著被噴辣椒水、持棍棒攻擊，要他跪下並講出「對不起某某立委」，在對方威嚇下只能配合，直到警察到來將2名男子帶走，他與助理被送往榮民醫院救治。
林煒軒手腳多處擦挫傷，他和助理傷勢暫無大礙。林煒軒說，這是政治性目的不是單純車禍糾紛，對方完全知道議員身分，這2名男子曾在某立委服務處看過，堅持提告。
林煒軒再強調，行凶者是被指使，雙方恩怨從擔任助理、選議員、議長層層疊疊糾葛。
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