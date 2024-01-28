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影／越南女移工失聯躲台452天...因騎車用手機終露餡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局在月初巡邏時，發現越南籍阮姓女移工騎車用手機，警方欲攔查，沒想到阮女突然棄車，跑給警察追，最後仍落網，不過阮女面對警方詢問，持續裝傻，辯稱不懂中文，還一直用台語說「聽嘸」，警方將阮女帶往台中專勤隊按捺指紋後，阮女才坦承是失聯移工，警方查出阮女已失聯452天，全案解送專勤隊偵辦後，依法遣送出境。

第一警分局民權所警員孫嘉鴻、林冠賢在7日上午10時許，巡經西區五權西路一段、華美西街時，發現越南籍阮姓女子（33歲）騎電動自行車時用手機，警方欲前往盤查，阮女突然棄車，沿人行道狂奔，雙方追逐約50公尺後，阮女放棄逃跑。

警方請阮女出示證件，阮女裝傻直說「聽不懂國語」，警員使用手機翻譯軟體，以手機播放越南語，請阮女出示證件，但阮女仍以台語裝傻「聽嘸」，警方只好帶阮女前往移民署台中專勤隊按捺指紋，查出阮女已在前年10月被雇主通報失聯，已失聯452天，警詢後解送台中專勤隊，由專勤隊依入出國移民法等罪偵辦。

第一分局分局長鍾承志呼籲，如有發現雇主未經許可聘用移工非法工作，可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關或撥打0800-000978專線檢舉。

第一警分局指出，農曆春節將近，警察局配合全國同步啟動「加強重要節日安全維護工作」，統合協調友軍維安力量，務必達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，讓民眾平安、快樂過好年。

越南籍阮姓女子在前年已被雇主通報失聯迄今，阮女在本月初行經台中市時，因騎車用手機被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
越南籍阮姓女子在前年已被雇主通報失聯迄今，阮女在本月初行經台中市時，因騎車用手機被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
越南籍阮姓女子在前年已被雇主通報失聯迄今，阮女在本月初行經台中市時，因騎車用手機被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
越南籍阮姓女子在前年已被雇主通報失聯迄今，阮女在本月初行經台中市時，因騎車用手機被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
越南籍阮姓女子在前年已被雇主通報失聯迄今，阮女在本月初行經台中市時，因騎車用手機被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
越南籍阮姓女子在前年已被雇主通報失聯迄今，阮女在本月初行經台中市時，因騎車用手機被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝

移民署 移工 警察

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