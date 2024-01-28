快訊

防吳寶春條款濫用重新認定「成就」 碩班減額下能補破網？

MLB／黑色燕尾服！大谷翔平領MVP 全英文致詞感謝天使

獨／家長淚訴師強灌食、膠帶捆綁... 大直幼兒園虐童最新調查結果曝

7旬老翁跌坐路旁 暖警及時伸援協助送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

78歲錢姓老翁昨晚出門散步途中，因走路步伐不穩不慎跌倒於台南市府前路一段122巷口，造成左腿髖骨疼痛無法起身，巡邏員警擔心老人家身體不堪一摔，為防萬一趕緊請救護車到場協助檢傷，並協助將老翁送醫。

台南警二分局博愛派出所警員王于庭、洪宇宏昨晩間9點多擔服巡邏勤務，巡經轄區府前路一段122巷口之際，發現老翁跌坐在路旁無法行走，警員趕忙上前查看協助。

當時天氣寒冷，警員王于庭、洪宇宏深怕夜間溫度偏低恐對老翁的健康造成危害，詢問後才知道78歲的錢姓老翁就住在附近，他出門散步途中，因走路步伐不穩不慎跌倒，造成左腿髖骨疼痛而無法起身，員警擔心老人家身體不堪一摔，為防萬一趕緊請救護車到場協助檢傷，附近熱心民眾也協助警方聯繫到家屬。

經救護人員到場初步檢視，所幸並無大礙，警員等老翁坐上救護車送往醫院進一步檢查後才離開。家屬不斷感謝警方積極的幫忙，感激的說：「謝謝！警察辛苦您們了！」。

市警二分局表示，家有年老長者應需多加照顧，出門宜有親友陪同照料，切勿讓長輩單獨外出，尤其最近冷氣團接力來襲，更要做好保暖措施，如身體不適務必儘早就醫，別輕忽身體警訊，如果遇有緊急就醫情形，建議優先通知119救護車前來救護，能及時給予較佳的醫療協助，避免傷勢擴大嚴重。

7旬錢姓老翁（左）不慎跌坐路旁，台南市警二分局博愛派出所警員王于庭、洪宇宏及時協助救護送醫。記者黃宣翰／翻攝
7旬錢姓老翁（左）不慎跌坐路旁，台南市警二分局博愛派出所警員王于庭、洪宇宏及時協助救護送醫。記者黃宣翰／翻攝
7旬老翁跌坐路旁，台南市警二分局博愛派出所警員王于庭（左）、洪宇宏（右）及時伸援協助送醫。記者黃宣翰／翻攝
7旬老翁跌坐路旁，台南市警二分局博愛派出所警員王于庭（左）、洪宇宏（右）及時伸援協助送醫。記者黃宣翰／翻攝

救護車 台南

延伸閱讀

彰化7旬翁兩度心肌梗塞急搭上救護車 都是被同一人救回

老翁跌落鐵軌被列車撞上 警完成蒐證、基隆列車恢復正常

影／基隆火車站傳事故！老翁跌落鐵軌遭區間車撞上 消防急救援送醫

澳籍翁轉機空檔遊桃園卻迷路 暖警伸援手獲大大擁抱

相關新聞

獨／家長淚訴師強灌食、膠帶捆綁... 大直幼兒園虐童最新調查結果曝

國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園日前傳出虐兒事件，兩名涉虐老師遭分處最重罰款60萬元，但有家長向本報投訴，質疑園方、老...

緊抓高鐵列車不放又攻擊保全員 男子被制伏壓在月台上

台中鳥日高鐵站昨天下午發生乘客攻擊保全員事件，所幸保全員機警，迅即將乘客制伏，未影響高鐵運行，案交由警方處理中。

2男藉行車糾紛、惡意逼車 嘉義市議員一下車遭襲擊送醫

民進黨籍嘉義市議員林煒軒今天上午在市區遭2名男子涉嫌惡意逼車製造糾紛，對方一下車就持辣椒水、警棍威嚇，要求下跪、道歉，林...

交通阻塞釀全武行 用路人驚呆：超派鐵拳上演中

昨天（26日）傍晚下班尖峰時刻，桃園市八德區永福街卻大塞車，有名送貨員當街下貨阻礙車流，後方轎車駕駛看不慣上前規勸，雙雙由口角，演...

男子擋高鐵車門又揮拳保全 高鐵：譴責暴力依法辦理

台鐵高鐵烏日站南下列車837次，昨下午在駛離月台之際，有名男子仍阻擋在車門口，經勸說不聽，高鐵保全人員將他推出車門外，男...

影／越南女移工失聯躲台452天...因騎車用手機終露餡

台中市第一警分局在月初巡邏時，發現越南籍阮姓女移工騎車用手機，警方欲攔查，沒想到阮女突然棄車，跑給警察追，最後仍落網，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。