7旬老翁跌坐路旁 暖警及時伸援協助送醫

78歲錢姓老翁昨晚出門散步途中，因走路步伐不穩不慎跌倒於台南市府前路一段122巷口，造成左腿髖骨疼痛無法起身，巡邏員警擔心老人家身體不堪一摔，為防萬一趕緊請救護車到場協助檢傷，並協助將老翁送醫。

台南警二分局博愛派出所警員王于庭、洪宇宏昨晩間9點多擔服巡邏勤務，巡經轄區府前路一段122巷口之際，發現老翁跌坐在路旁無法行走，警員趕忙上前查看協助。

當時天氣寒冷，警員王于庭、洪宇宏深怕夜間溫度偏低恐對老翁的健康造成危害，詢問後才知道78歲的錢姓老翁就住在附近，他出門散步途中，因走路步伐不穩不慎跌倒，造成左腿髖骨疼痛而無法起身，員警擔心老人家身體不堪一摔，為防萬一趕緊請救護車到場協助檢傷，附近熱心民眾也協助警方聯繫到家屬。

經救護人員到場初步檢視，所幸並無大礙，警員等老翁坐上救護車送往醫院進一步檢查後才離開。家屬不斷感謝警方積極的幫忙，感激的說：「謝謝！警察辛苦您們了！」。