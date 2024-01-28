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外甥買吊車高雄婦金援百萬 警急call她媳婦霸氣阻詐

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

徐姓婦人日前接獲外甥來電，指急需工作要借款百萬買吊車，徐信以為真，到銀行匯款，行員發現對方帳戶被警示報警；因徐執意匯款，警方找來徐的媳婦勸說，媳婦霸氣阻止婆婆「買吊車，甘我們什麼事」，加上行員堅稱帳戶有問題，徐才打消匯款念頭。

警方指出，徐姓婦人（65歲）在家中接獲外甥來電，指因工作急需要用吊車，須借款台幣100萬應急，徐婦不疑有他，前天上午9時許至鳳山區中山路一家銀行匯款，行員察覺匯款帳戶已被警示，認為徐可能遭詐騙報警。

成功派出所警員陳正仁、警員陳慧敏獲報後到場了解，警方問徐「什麼原因要匯款？」徐回「我大姊的兒子」，行員好奇在旁問徐：「你有沒有投資股票？」徐連忙否認。

警方勸徐對方可能是詐騙集團假扮，但徐仍不信，警方後找來徐的媳婦，媳婦現身銀行，急問徐「你在這裡要匯錢給誰啊？」徐回「你阿姨的兒子，他要買吊車」，媳婦稱「那是他的事，甘我們什麼事」。

警方告知徐的媳婦，徐要匯的帳號是外甥朋友的，且帳戶已被警示，徐婦因媳婦、警方和行員集體勸阻，才相信自己落入詐騙集團「猜猜我是誰」的圈套，取消匯款，保住百萬存款。

徐姓婦人接獲外甥訊息稱要借新台幣100萬元買吊車，不疑有他，前天上午到鳳山區中山路銀行欲匯款，行員察覺有異，報警阻止。記者石秀華／翻攝
徐姓婦人接獲外甥訊息稱要借新台幣100萬元買吊車，不疑有他，前天上午到鳳山區中山路銀行欲匯款，行員察覺有異，報警阻止。記者石秀華／翻攝
徐姓婦人接獲外甥訊息稱要借新台幣100萬元買吊車，不疑有他，前天上午到鳳山區中山路銀行欲匯款，行員察覺有異，報警阻止，警方找來徐的媳婦（右）一起勸阻。記者石秀華／翻攝
徐姓婦人接獲外甥訊息稱要借新台幣100萬元買吊車，不疑有他，前天上午到鳳山區中山路銀行欲匯款，行員察覺有異，報警阻止，警方找來徐的媳婦（右）一起勸阻。記者石秀華／翻攝
徐姓婦人接獲外甥訊息稱要借新台幣100萬元買吊車，不疑有他，前天上午到鳳山區中山路銀行欲匯款，行員察覺有異，報警阻止。記者石秀華／翻攝
徐姓婦人接獲外甥訊息稱要借新台幣100萬元買吊車，不疑有他，前天上午到鳳山區中山路銀行欲匯款，行員察覺有異，報警阻止。記者石秀華／翻攝

媳婦 詐騙集團

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