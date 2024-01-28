8個月大女嬰腳燙傷情況緊急 南警鳴笛開道救援送醫

台南市黃姓8個月大女嬰的腳前天不慎被燙傷，家屬自行開車送醫，因逢下班時間車流量大，行經東區東門路二段，恰巧遇見執行交通崗警員，慌張地向警方求助。警方見情況緊急，呼叫線上巡邏警力到場，沿途鳴笛開道，原本15分鐘車程，僅花5分鐘護送到達醫院急診室，家屬對於員警果斷救援十分感激。

歸仁區黃姓市民前天傍晚6點多，因家中8個月大幼小嬰兒的腳不慎被燙傷，家屬見情況緊急便自行開車送醫。因逢下班時間，市區道路車流量大，行經東區東門路二段與裕農路口時，恰遇見正在執行交通崗的警員李弘毅。

黃趕緊搖下車窗，慌張向李弘毅表示：「因孫女遭燙傷，需趕著去醫院救護，能否請求協助？」李見情況緊急，呼叫線上巡邏警力王志宏、洪詠翔開警車迅速到場，並於前方沿途鳴笛開道。警員花約5分鐘時間安全護送抵達新樓醫院急診室，續交由醫護人員處置才安心離開，家屬對於員警果斷救援十分感激，頻頻致謝。