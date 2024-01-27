交通阻塞釀全武行 用路人驚呆：超派鐵拳上演中
昨天傍晚下班尖峰時刻，桃園市八德區永福街卻大塞車，有名送貨員當街下貨阻礙車流，後方轎車駕駛看不慣上前規勸，雙雙由口角，演變成全武行，導致汽機車完全動彈不得，用路人眼睜睜看著2名男子在路上大打出手，紛紛躲避，當地居民則在臉書社團PO文「永福街內上演超派鐵拳大戰，車輛請勿進入」提醒，桃市警八德分局據報到場，由於皆提告訴，受理後依傷害罪函送法辦。
八德警分局四維派出所副所長蔡東洲說明，這起糾紛發生在昨天傍晚5點，由於20歲的劉姓貨車駕駛在原本路幅狹窄的八德區永福街上某店鋪前上下貨，導致行經人車的路幅更小，造成車速緩慢，後方40歲向姓汽車駕駛，認為劉男是導致交通阻塞之因，於是上前指揮交通及規勸，過程中雙方發生口角爭執，互相鬥毆，警方到場處理，雙方互提傷害告訴，警受理後將函送桃園地方檢察署偵辦。
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