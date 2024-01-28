無證登池有山遭困 台中消防局直升機吊掛將求償

台中市一對陳姓男女在23日登池有山受困，空勤總隊出動直升機吊掛二人下山。記者陳宏睿／翻攝 台中陳姓男子、陳姓女子23日挑戰「武陵四秀」池有山，因寒流氣溫下降，2人受困山區，其中1人有失溫現象，台中市消防局入山搜救，以直升機吊掛下山。消防局事後調查，2人有攀爬特殊管制山域，沒有初級緊急救護能力，也未依規定投保登山綜合險，將開罰1至5萬元，並求償搜救相關費用。

另林姓等6名山友攀爬「南三段」，因糧食不足向南投縣消防局求援。消防局評估後，山友無受傷、無急迫性危險，轉請山友撥打高山協作公司，自費請人運補物資上山。消防局強調，以緊急救難為主。

我國開放山林後，登山亂象頻傳。台中、南投、花蓮等地制定登山活動管理自治條例，未依規定的登山者可開罰或求償救援費用；從2017年迄今，違規裁罰案件131件，但實際山域事故每年近4百件。

44歲陳男、50歲陳女攀爬池有山，屬須向國家公園管理處申請入園許可的特殊管制山域，是逢山區大雪，其中1人失溫。消防局獲報後，出動梨山消防分隊等單位救援，另空勤總動派出直升機，協助吊掛2人下山。

消防局事後調查，2人不具備初級緊急救護能力，也未領有基本救命術證書或初級救護技術員等證照，入山也未辦理登山綜合保險，違反台中市登山活動管理自治條例規定，將向2人開罰1萬至5萬元，搜救行動所衍生的費用金額仍待估算。

消防局提醒，進入台中市山域從事登山活動，如屬於特殊或一般管制山域，應依條例規定具備相關資格，或攜帶必要裝備，登山者應評估自身能力，並攜帶足夠設備，務必衡量自身健康及體能，切勿勉強上山；台中市登山管理條例2016年11月公布實施，目前已開罰30至40件，除疫情期間，開罰件數逐年增加。