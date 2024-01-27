為20萬借貸好友反目 他持刀刺友背部5小時被逮送辦
柳姓男子欠黃男20萬未還，昨天晚上黃男約柳男在新北市蘆洲區環堤大道談判，黃男怒持摺疊刀朝柳男背部猛刺，柳男負傷逃躲至環堤大道412號旁巷內求援。警、消獲報趕抵協助送醫，沒有生命危險。警方循線5小時後逮捕黃男，警詢後依傷害罪嫌送辦。
據了解，柳姓男子（33歲）與黃男（28歲）本是好友，日前柳男向黃男借款20萬應急。事後柳男失聯躲債，讓黃男頗為生氣。昨天晚上8時許，雙方約在新北市蘆洲區民族路422巷內談判，未料柳男無力還債談判破裂，黃男怒掏一把折疊刀，朝著柳男身上猛刺。導致柳男背部中刀負傷逃去。
柳男逃躲1.4公里，直到蘆洲區環堤大道412號旁巷內體力不支倒地，路過民眾看見趕緊聯繫警、消派員到場，檢視柳男背部多處刀傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。
警方調閱監視器畫面，鎖定黃男身分，於案發後5小時內循線逮捕黃男到案說明，偵詢時，黃男坦承犯行，摺疊刀則辯稱丟了，警詢後依傷害罪嫌移送法辦。
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