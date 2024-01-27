取締違規擺攤辱警被法辦 他因一程序聲請提審….當庭釋放
鄭姓男子這月16日上午，不滿員警取締攤販違規，辱罵員警像流氓，遭帶回法辦。鄭男認為員警逮捕前未宣讀相關權利聲請提審，法院審查員警逮捕前未宣讀相關權利，認定逮捕程序有瑕疵，裁定鄭男當庭釋放。三重警方表示，會加強教育。
據了解，鄭姓男子（43歲）這個月16日上午11時40分左右，在新北市三重區光復路一段68巷店外騎樓，違規擺攤放商品販賣被人檢舉。三重警方派員到場取締與鄭男爆發口角，過程中鄭男言語辱罵員警「哇！你真的好像流氓」、「哇！你這態度像流氓一樣」等話。
員警執行公務認定鄭男涉嫌侮辱公務員，將他帶回派出所依妨害公務罪嫌偵辦，警詢後帶返所偵辦。鄭男不干示弱委託律師協助，以逮捕前未宣讀相關權利，聲請提審。
經法院審查認為員警逮捕當下未依據刑事訴訟法89條第1項之規定，當場告知鄭男逮捕原因，也未宣讀相關權利，認定員警逮捕程序有瑕疵，裁定鄭男當庭釋放。
三重警方表示，尊重法院裁定，日後將加強教育所屬員警，執勤時務必嚴守正當法律程序，避免類似情形發生。另外，鄭男對員警出言侮辱涉犯刑法第140條侮辱公務員罪，經提審法院認定在案。分局除嚴厲譴責，鄭男對依法執勤員警不當行為外，後續將製發通知書通知鄭男到案，警詢後依妨害公務罪函送法辦。
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