嘉義佛寺信徒車輛疑暴衝 衝破石材護欄墜落2婦傷

嘉義縣竹崎鄉桃源村三寶山靈嚴禪寺今天疑似發生車輛暴衝意外，一輛黑色轎車直接從2樓停車處撞破花崗石護欄，發出巨大聲響，墜落下方停車場後四輪朝天，車內2名婦人身體擦挫傷，被送醫治療。警方初步調查，車主自稱是車輛暴衝引起，詳細肇事原因仍待警方調查。

據了解，車輛突不明原因暴衝，直接從2樓停車位撞壞花崗石護欄，墜落近5米的下方停車場，所幸車內2名62及77歲婦人，很快被救出，身體擦傷、意識清楚，但事故現場車輛持續漏油，讓許多信徒很緊張，直喊「快拿滅火器來」。