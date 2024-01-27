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嘉義佛寺信徒車輛疑暴衝 衝破石材護欄墜落2婦傷

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉桃源村三寶山靈嚴禪寺今天疑似發生車輛暴衝意外，一輛黑色轎車直接從2樓停車處撞破花崗石護欄，發出巨大聲響，墜落下方停車場後四輪朝天，車內2名婦人身體擦挫傷，被送醫治療。警方初步調查，車主自稱是車輛暴衝引起，詳細肇事原因仍待警方調查。

據了解，車輛突不明原因暴衝，直接從2樓停車位撞壞花崗石護欄，墜落近5米的下方停車場，所幸車內2名62及77歲婦人，很快被救出，身體擦傷、意識清楚，但事故現場車輛持續漏油，讓許多信徒很緊張，直喊「快拿滅火器來」。

嘉縣消防局表示，上午10點11分獲報於竹崎鄉桃源村寶山靈嚴禪寺有車輛從2樓摔下翻覆意外，立即派遣竹崎及番路分隊前往，抵達後回報一輛轎車不慎撞斷護欄造成車輛翻覆，現場2名女性傷者分別約為62及77歲，均為肢體擦挫傷、意識清楚，送往嘉基救治。

嘉義縣竹崎鄉桃源村三寶山靈嚴禪寺，今天一輛信徒的黑色轎車，不明原因圖暴衝，直接從2樓撞毀石才護欄墜落翻覆，驚嚇到許多參拜信眾。圖／讀者提供
嘉義縣竹崎鄉桃源村三寶山靈嚴禪寺，今天一輛信徒的黑色轎車，不明原因圖暴衝，直接從2樓撞毀石才護欄墜落翻覆，驚嚇到許多參拜信眾。圖／讀者提供
嘉義縣竹崎鄉桃源村三寶山靈嚴禪寺，今天一輛信徒的黑色轎車，不明原因圖暴衝，直接從2樓撞毀石才護欄墜落翻覆，驚嚇到許多參拜信眾。圖／讀者提供
嘉義縣竹崎鄉桃源村三寶山靈嚴禪寺，今天一輛信徒的黑色轎車，不明原因圖暴衝，直接從2樓撞毀石才護欄墜落翻覆，驚嚇到許多參拜信眾。圖／讀者提供

意識 停車場 嘉義

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