彰化中低收單親戶遇惡火釀1死 47歲嬤照顧中風夫與2孫
彰化線西鄉民宅今天清晨發生火警，造成一名57歲臥床男子逃生不及不幸身亡，由於當時屋內有三歲和五歲的幼童被從二樓搶救出來，引起議論，縣府社會處指出，該家戶為縣內中低收入戶家庭，兩男童的父親在外地工作，主要由阿嬤照顧，火警發生後，兩小孩可能由父親帶回撫養。
該家戶平時住有57歲羅姓阿公、47歲阿嬤以及分別3歲、5歲的男童，經了解，男童的27歲父親與妻子離婚，目前在南部從事環保工作，但休假就會回彰化看家人及小孩，意外發生之後，已趕回來處理。
消防人員今天破門進入一樓時，47歲阿嬤還能自行出來，但送往彰基救治時意識不清楚，經緊急插管後才恢復意識，彰基指出，傷患雙腿燒傷面積14%背部跟腹部燒燙傷面積10%雙手面積2%，目前插管治療中。另外兩位小朋友分別是三歲跟五歲狀況還好，目前在兒童醫院治療中。
縣府社會處指出，57歲死者臥床有一段時間，有長照服務，災害發生後社工到彰基關心協助，關於亡者喪葬及傷者後續醫療、照顧及生活需求，將持續追蹤關懷，後續依消防局災害鑑定報告，以及彰化縣災害救助金核發標準申辦災害死亡慰問金與提供協助。消防人員指出，起火點初步了解在一樓，牆壁周圍全被燻黑還波及到二樓，相關起火原因檢警仍在調查。
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