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影／車內情侶趁紅燈親親...秒撞前車 網笑：車子也親親

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

近幾日各大路況社群紛紛PO出一段，有個男駕駛見前方路口紅燈減速，趁機與副駕駛座的女友玩親親，詎料，下一秒便因未保持安全距離撞上前車後，2人驚恐地看向車前的行車記錄器影片，有網友標註「若要人不知，母湯喔北啾」，也有網友笑稱「人要親親，車子也親親」，桃市警桃園分局交通中隊呼籲，汽機車駕駛人應隨時注意行車動態，以免發生事故。

桃園分局交通中隊分隊長沈見霖說明，這起事故發生在本月22日傍晚5點47分，駕駛白色轎車的35歲熊姓男子，沿著桃園區春日路往蘆竹區南崁方向行駛途中，由於未注意前方動態，當場追撞前方由50歲陳姓男子駕駛的轎車，造成車輛保險桿輕微擦傷，所幸雙方均無人受傷，後續理賠事宜正由雙方調解中。

熊姓男子本月22日傍晚5點47分搭載女友由桃園往蘆竹方向行駛時，２人趁機玩親親，沒想到下一秒撞上前車。圖／警方提供
熊姓男子本月22日傍晚5點47分搭載女友由桃園往蘆竹方向行駛時，２人趁機玩親親，沒想到下一秒撞上前車。圖／警方提供
熊姓男子本月22日傍晚5點47分搭載女友由桃園往蘆竹方向行駛時，２人趁機玩親親，沒想到下一秒撞上前車。圖／警方提供
熊姓男子本月22日傍晚5點47分搭載女友由桃園往蘆竹方向行駛時，２人趁機玩親親，沒想到下一秒撞上前車。圖／警方提供
熊姓男子本月22日傍晚5點47分搭載女友由桃園往蘆竹方向行駛時，２人趁機玩親親，沒想到下一秒撞上前車，前車的行車紀錄器曝光後，有網友標註「若要人不知，母湯喔北啾」，也有網友笑稱「人要親親，車子也親親」。圖／翻攝自網路
熊姓男子本月22日傍晚5點47分搭載女友由桃園往蘆竹方向行駛時，２人趁機玩親親，沒想到下一秒撞上前車，前車的行車紀錄器曝光後，有網友標註「若要人不知，母湯喔北啾」，也有網友笑稱「人要親親，車子也親親」。圖／翻攝自網路

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