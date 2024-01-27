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桃園轎車撞砂石車 1車4同事吃尾牙 3人無呼吸心跳送醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

今28歲的林姓男子駕駛紅色轎車載3名乘客行經桃園中壢高鐵南路五段及福達路口時，左轉時與直行的60歲廖姓砂石車駕駛發生碰撞，導致47歲楊姓、37歲范姓及32歲黎姓男子皆失去生命跡象，林男則有生命跡象，消防人員獲報後到場後立即協助脫困並送醫搶救中，廖男則無受傷酒測值也為0，詳細情況警方調查釐清中。

據了解，林男今上午11時32分許，開車載應該是同公司的3位同事參加尾牙，怎料於林男由高鐵南路五段往高鐵南路四段方向行駛，行經福達路欲左轉時，與直行的廖男發生嚴重碰撞，廖男疑從後方撞上，現場撞擊力道大，導致紅車嚴重毀損，幾乎變形成為廢鐵。

消防人員獲報後，立即前往使用破壞器材將轎車上男子救出送醫，3乘客現場無呼吸心跳，林男有生命徵象，接送醫救治。不過現場仍有車子撞擊後所產生的大量碎片，車子也直接衝越過路旁分隔島，場面相當怵目驚心。廖男酒測值為0，不過詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

今28歲的林姓男子駕駛紅色轎車載3名乘客行經桃園中壢高鐵南路五段及福達路口時，左轉時與直行的60歲廖姓砂石車駕駛發生碰撞，導致47歲楊姓、37歲范姓及32歲黎姓男子皆失去生命跡象。記者翁唯真／翻攝
今28歲的林姓男子駕駛紅色轎車載3名乘客行經桃園中壢高鐵南路五段及福達路口時，左轉時與直行的60歲廖姓砂石車駕駛發生碰撞，導致47歲楊姓、37歲范姓及32歲黎姓男子皆失去生命跡象。記者翁唯真／翻攝
今28歲的林姓男子駕駛紅色轎車載3名乘客行經桃園中壢高鐵南路五段及福達路口時，左轉時與直行的60歲廖姓砂石車駕駛發生碰撞，導致47歲楊姓、37歲范姓及32歲黎姓男子皆失去生命跡象。記者翁唯真／翻攝
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