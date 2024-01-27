影／就是要抓到你！桃園警花狂追車手 鞋掉了也不管
桃園有名上班族OL楊姓女子見理財投資廣告，只要投資30萬元，就有高報酬率而心動入群，投入300萬元每天獲利只能「看」不能領，詐騙集團要她再繳93萬保證金便能全數領回時，楊女才驚覺可能遇詐報警，桃市警桃園分局中路派出所昨午據報，在約定地點埋伏，遭陳姓車手察覺有異拔腿就逃，偽裝警花見狀由後直追，跑到連鞋掉了也不顧，終於在一條街外的公園內將陳嫌逮捕，詢後送辦。
桃園分局說，楊姓OL加入理財投資群組後，禁不住「理財專員」鼓吹，又將300萬私房錢ALL IN，眼見每天回報獲利至少六分之一起跳，讓她想領出部分款項，卻遭對方以各項理由推託，明白表示「想領錢須再繳93萬保證金」，被害人驚覺遭詐騙，昨天中午向桃園分局中路所報案，並告知她與詐團車手下午2點50分相約在桃園區漢中街的超商碰面繳款。
桃園分局表示，中路所員警立刻趕到超商埋守，當22歲陳姓車手出面取款時，察覺情況有異抓了錢立刻拔腿就逃，警方見狀立即進行圍捕，當陳男一路由漢中街逃進玉山公園時，警花曾鈺淳也由後方一路狂追，連腳上的球鞋掉了仍緊追不捨，同時一路呼叫逮人，引起民眾注意。
陳男見狀，不敢繼續往公園內躲藏，於是又逃出公園，隨即遭趕到的員警制伏，警方在他的身上起獲偽造員工證及收據等相關物品，全案依法移請偵辦。警方呼籲，民眾投資理財應循正當管道，切勿輕信不實網路訊息，以免成為詐騙受害人。
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