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甫整修完成開放 台南大南門碑林8成石碑遭潑不明溶液

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南傳出古蹟遭破壞，近期甫整修開放的台南大南門碑林石碑26日晚間傳出遭人潑灑不明溶液，文化局獲報今早前往現勘，發現62件古碑中，有將近8成石碑表層有不明溶液，且導致石碑有色差及結晶現象，目前已通報南市警局鑑識人員採證，並調閱周邊監視器相關畫面，由警方進一步調查。文化局對此也表達強烈譴責。

文化局指出，該行為涉及文化資產保存法第103條罰則及毀損公物等法律責任，依法得處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上至2千萬元以下不等罰金，目前已連繫文物保存科學單位安排採樣鑑定，並依結果邀集學者專家研議清潔修護方案。

文化局表示，大南門碑林為1935年起陸續由台南各處蒐集到此陳列，今已累積62件古碑，年代從清代至近代，有紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑等類別，蘊藏史料具文化價值，其中8件經文化資產保存法審議登錄為一般古物，而大南門碑林近期甫整修完成開放，沒想到卻傳出石碑遭潑灑不明溶液。

文化局也呼籲，每件文物不論大小，皆是人類歷史的重要見證，更是台南獨一無二的文化資產，民眾都應好好珍惜，共同守護。

台南大南門碑林石碑26日晚間傳出遭破壞，62件古碑中，有將近8成石碑表層有不明溶液，且導致石碑有色差及結晶現象，南市文化局目前已通報南市警局鑑識人員採證，並調閱周邊監視器相關畫面，由警方進一步調查。圖／南市文化局提供
台南大南門碑林石碑26日晚間傳出遭破壞，62件古碑中，有將近8成石碑表層有不明溶液，且導致石碑有色差及結晶現象，南市文化局目前已通報南市警局鑑識人員採證，並調閱周邊監視器相關畫面，由警方進一步調查。圖／南市文化局提供
台南大南門碑林石碑26日晚間傳出遭破壞，62件古碑中，有將近8成石碑表層有不明溶液，且導致石碑有色差及結晶現象，南市文化局目前已通報南市警局鑑識人員採證，並調閱周邊監視器相關畫面，由警方進一步調查。圖／南市文化局提供
台南大南門碑林石碑26日晚間傳出遭破壞，62件古碑中，有將近8成石碑表層有不明溶液，且導致石碑有色差及結晶現象，南市文化局目前已通報南市警局鑑識人員採證，並調閱周邊監視器相關畫面，由警方進一步調查。圖／南市文化局提供
近期甫整修完成開放的台南大南門碑林石碑26日晚間傳出遭破壞，62件古碑中，有將近8成石碑表層有不明溶液，且導致石碑有色差及結晶現象，南市文化局目前已通報南市警局鑑識人員採證，並調閱周邊監視器相關畫面，由警方進一步調查。圖／南市文化局提供
近期甫整修完成開放的台南大南門碑林石碑26日晚間傳出遭破壞，62件古碑中，有將近8成石碑表層有不明溶液，且導致石碑有色差及結晶現象，南市文化局目前已通報南市警局鑑識人員採證，並調閱周邊監視器相關畫面，由警方進一步調查。圖／南市文化局提供

文化資產 文化局 台南

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