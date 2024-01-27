甫整修完成開放 台南大南門碑林8成石碑遭潑不明溶液

台南傳出古蹟遭破壞，近期甫整修開放的台南大南門碑林石碑26日晚間傳出遭人潑灑不明溶液，文化局獲報今早前往現勘，發現62件古碑中，有將近8成石碑表層有不明溶液，且導致石碑有色差及結晶現象，目前已通報南市警局鑑識人員採證，並調閱周邊監視器相關畫面，由警方進一步調查。文化局對此也表達強烈譴責。

文化局指出，該行為涉及文化資產保存法第103條罰則及毀損公物等法律責任，依法得處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上至2千萬元以下不等罰金，目前已連繫文物保存科學單位安排採樣鑑定，並依結果邀集學者專家研議清潔修護方案。

文化局表示，大南門碑林為1935年起陸續由台南各處蒐集到此陳列，今已累積62件古碑，年代從清代至近代，有紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑等類別，蘊藏史料具文化價值，其中8件經文化資產保存法審議登錄為一般古物，而大南門碑林近期甫整修完成開放，沒想到卻傳出石碑遭潑灑不明溶液。