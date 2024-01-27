男童出遊突痙攣抽搐翻白眼 南警急開道助送醫救命

家住嘉義縣的3歲侯小弟昨日下午與家人到台南鹽水遊玩，卻突然翻白眼渾身抽搐，侯小弟的母親手足無措，趕緊進入路旁鹽水分駐所向員警求助，警員見情況危急，當機立斷駕駛警車鳴笛開道，及時抵達醫院，醫師處置得宜，侯小弟幸無大礙，家屬也鬆了一口氣。

26日下午4時許，一名女子駕車到新營警分局鹽水分駐所外，一下車就衝入值班台求救，直呼「幫幫我小孩」，警員蔡廷昇到外面一看，車上男童身體抖動，眼睛上吊翻白眼狀況很差，女子告知警方，她帶孩子從嘉義到鹽水，原本一切正常，準備回家時卻發現孩子身體出狀況。

由於女子並非在地人，人生地不熟也不知道怎麼去醫院，才向警方求助，員警蔡廷昇也立刻駕駛巡邏車，沿途鳴笛開道，直奔柳營奇美醫院，原本約20分鐘的車程，大約花一半時間就抵達，急診室醫護即時接手。