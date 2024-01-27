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影／台中計程車違停機車停等區 騎士一頭撞上噴飛倒地

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓司機前天開計程車在北區停等紅燈時，違規占用機車停等區，未料後方余姓機車騎士，疑未注意車前狀況，未煞車直撞計程車的車尾，余當場噴飛倒地，幸好經送醫後，僅有身體多處擦挫傷，但沒有生命危險，警方表示，詳細肇因有待後續分析，計程車違規部分，若分析後確認屬實，將依法告發。

第二警分局在前天清晨6時許獲報，北區進化北路、榮華街有發生交通事故，警方調查發現，蔡姓男子（69歲）當時駕駛計程車沿進化北路往崇德路方向行駛，因紅燈暫停在案發路口的機車停等區，後方余姓男子（27歲）疑未注意車前狀況，直撞蔡車的車尾，造成蔡車尾受損，余則噴飛倒地。

余男經送醫後僅身體多處擦挫傷，沒有生命危險，二人經警方酒測，都無酒精濃度，初判肇因是未注意車前狀況釀禍，不過計程車違規停在機車停等區，已違反道交條例規定，可處900元至1800元罰鍰，後續將由事故組分析，若違規屬實，將依法開罰。

第二警分局提醒，車輛駕駛人應注意車前狀況及兩車併行的間隔，隨時採取必要的安全措施，後車與前車之間，也應保持隨時可以煞停的距離，遵守交安規則不任意違規行駛，才是避免交通事故的不二法門。

台中市一輛計程車前天停在北區進化北路、榮華街的機車停等區，被後方余姓男子騎機車撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛計程車前天停在北區進化北路、榮華街的機車停等區，被後方余姓男子騎機車撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛計程車前天停在北區進化北路、榮華街的機車停等區，被後方余姓男子騎機車撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛計程車前天停在北區進化北路、榮華街的機車停等區，被後方余姓男子騎機車撞上。記者陳宏睿／翻攝

計程車 車禍

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