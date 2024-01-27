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影／屏東警蜘蛛人15樓垂降至10樓 搗破愛情電信詐騙機房逮11人

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣東港警分局日前獲報，查出有以愛情為幌子的電信詐騙集團，藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，警方為避免破門攻堅時，嫌犯躲房間內有時間湮滅證物，由維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，當場逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員，依組織犯罪、加重詐欺及妨害自由罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

東港警方接獲這起愛情詐騙情資後，專案小組暗中前往勘查蒐證，掌握該大樓地形地物及確認機房所在位置後展開圍捕行動，維安特勤隊2名隊員自15高樓垂降至10樓，由陽台進入屋內控制現場，搭配攻堅小組破門逮人，再由保3總隊電子犬聞嗅找出電子產品。

警方當場逮捕詐騙集團共11名嫌疑人，現場查扣智慧型手機26支、筆記型電腦6台、桌上型電腦1台、監視器、現金8萬餘元及BMW自用小客車等犯罪工具，犯嫌中2人為詐欺及商標法通緝犯，和主嫌李姓男子（30歲）都是電信詐騙集團出身。

警方調查，該集團以假交友名義，假冒俊男照片在探探、QQ、微信APP軟體中隨機找尋被害人，以交往、結婚為前提，當對方掉入愛情陷阱時，再以投資股票賺取結婚基金為由，詐騙匯款，對象多是大陸人士。

東港警分局說，不肖分子經常透過假交友、假網戀方式，誘騙投資或要求提供援助。民眾應提高警覺，涉及購買點數、匯款、索取帳戶等情況，應加強警覺。如有疑問，可撥打165、110或前往鄰近派出所詢問，切勿輕信詐團指示，以免損失風險。

屏東縣東港警分局查出電信詐騙集團藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員。圖／警方提供
屏東縣東港警分局查出電信詐騙集團藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員。圖／警方提供
屏東縣東港警分局查出電信詐騙集團藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員。圖／警方提供
屏東縣東港警分局查出電信詐騙集團藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員。圖／警方提供
屏東縣東港警分局查出電信詐騙集團藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員。圖／警方提供
屏東縣東港警分局查出電信詐騙集團藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員。圖／警方提供
屏東縣東港警分局查出電信詐騙集團藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員。圖／警方提供
屏東縣東港警分局查出電信詐騙集團藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員。圖／警方提供
屏東縣東港警分局查出電信詐騙集團藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員。圖／警方提供
屏東縣東港警分局查出電信詐騙集團藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員。圖／警方提供

詐騙集團 屏東

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