影／屏東警蜘蛛人15樓垂降至10樓 搗破愛情電信詐騙機房逮11人

屏東縣東港警分局日前獲報，查出有以愛情為幌子的電信詐騙集團，藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，警方為避免破門攻堅時，嫌犯躲房間內有時間湮滅證物，由維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，當場逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員，依組織犯罪、加重詐欺及妨害自由罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

東港警方接獲這起愛情詐騙情資後，專案小組暗中前往勘查蒐證，掌握該大樓地形地物及確認機房所在位置後展開圍捕行動，維安特勤隊2名隊員自15高樓垂降至10樓，由陽台進入屋內控制現場，搭配攻堅小組破門逮人，再由保3總隊電子犬聞嗅找出電子產品。

警方當場逮捕詐騙集團共11名嫌疑人，現場查扣智慧型手機26支、筆記型電腦6台、桌上型電腦1台、監視器、現金8萬餘元及BMW自用小客車等犯罪工具，犯嫌中2人為詐欺及商標法通緝犯，和主嫌李姓男子（30歲）都是電信詐騙集團出身。

警方調查，該集團以假交友名義，假冒俊男照片在探探、QQ、微信APP軟體中隨機找尋被害人，以交往、結婚為前提，當對方掉入愛情陷阱時，再以投資股票賺取結婚基金為由，詐騙匯款，對象多是大陸人士。