聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／屏東警蜘蛛人15樓垂降至10樓 搗破愛情電信詐騙機房逮11人
屏東縣東港警分局日前獲報，查出有以愛情為幌子的電信詐騙集團，藏身高雄市鼓山區一棟住宅大樓，警方為避免破門攻堅時，嫌犯躲房間內有時間湮滅證物，由維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門，當場逮捕以李姓男子為主腦的11名集團成員，依組織犯罪、加重詐欺及妨害自由罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
東港警方接獲這起愛情詐騙情資後，專案小組暗中前往勘查蒐證，掌握該大樓地形地物及確認機房所在位置後展開圍捕行動，維安特勤隊2名隊員自15高樓垂降至10樓，由陽台進入屋內控制現場，搭配攻堅小組破門逮人，再由保3總隊電子犬聞嗅找出電子產品。
警方當場逮捕詐騙集團共11名嫌疑人，現場查扣智慧型手機26支、筆記型電腦6台、桌上型電腦1台、監視器、現金8萬餘元及BMW自用小客車等犯罪工具，犯嫌中2人為詐欺及商標法通緝犯，和主嫌李姓男子（30歲）都是電信詐騙集團出身。
警方調查，該集團以假交友名義，假冒俊男照片在探探、QQ、微信APP軟體中隨機找尋被害人，以交往、結婚為前提，當對方掉入愛情陷阱時，再以投資股票賺取結婚基金為由，詐騙匯款，對象多是大陸人士。
東港警分局說，不肖分子經常透過假交友、假網戀方式，誘騙投資或要求提供援助。民眾應提高警覺，涉及購買點數、匯款、索取帳戶等情況，應加強警覺。如有疑問，可撥打165、110或前往鄰近派出所詢問，切勿輕信詐團指示，以免損失風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言