影／專偷宮廟金牌 搭火車行走各縣市 板警桃園逮人

鄧姓男子去年跑到新北市板橋區一間宮廟，爬上神明桌徒手偷走掛在神明身上的金牌後逃逸，警方調閱監視器鎖定鄧男涉有重嫌，且今年1月22日為士林地院發布竊盜通緝，查出他經常出沒在桃園市中壢區電子遊戲場，日前越區至桃園查緝，鄧男一度強力反抗遭警方壓制逮捕，查扣贓款4萬2千元、金戒指2枚等證物，警詢後全案依竊盜通緝、妨害公務、竊盜案等罪嫌依法偵辦。

據了解，去年12月13日下午6時許，板橋警分局後埔派出所接獲板橋區東興街一間宮廟胡姓女管理員報案，她表示，廟內佛像身上掛的2面金牌遭竊，警方專案人員比對監視器影像發現一名男子趁宮廟無人看守之際，以徒手爬上神明桌，將掛在神明身上的金牌取走後逃逸。

警方調閱監視器查出慣竊鄧姓男子（58歲）有涉有重嫌，循線得知鄧嫌居無定所，且常搭火車前往各縣市，以步行或搭計程車方式製造段點躲避追查，員警獲悉因鄧男於今年1月22日為士林地院發布竊盜通緝中，查出他常出沒在桃園市中壢區電子遊戲場，本月25日越區前往查緝。

25日上午6時許，警方在發現鄧男在中壢區一間電子遊戲場，上前欲逮捕，遭鄧男極力反抗、推擠，造成員警薛俊廷左手食指處擦挫傷、女警鄭伃婷右手關節處擦挫傷，鄧最後因遭警方強勢壓制，只好束手就擒遭逮，承認因缺錢花用，才會冒險行竊，所竊取金牌已拿去賣掉，警方當場扣押贓款4萬2000元、金戒指2枚等證物，警詢後依竊盜通緝解送士林院歸案，另依妨害公務、竊盜案等罪嫌移送新北地檢署偵辦。