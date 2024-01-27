影／高雄女購物警鈴大作 稱忘了結...提袋商品令她啞口無言
高雄呂姓女子到賣場購物，離去時警鈴大作，她自提袋拿出1樣商品，直對店員稱忘了結帳，還掀開外套來取信店方，不料結帳時，店員卻發現她提袋內還另有商品，報警抓人。
據了解，呂姓女子（36歲）1月25日到高雄市小港區康莊路某賣場購物，將3樣商品裝入手提袋沒結帳，便推著購物車要離去，因商品未消磁，導致門口警鈴大作，引起店員注意，攔下她的去路，她拿出其中1樣木耳，稱忘記結帳，還掀開外套表明沒有其他商品。
店員帶呂女到櫃檯補結帳，眼尖店員卻發現她的提袋還有其他商品，但她辯稱其他商品是於別家店購買，可是卻拿不出購物發票，店方報警處理。
警方到場，從她的提袋再拿出2包果凍、3包衛生棉，價值共279元，同是沒消磁商品，呂女啞口無言，才坦承一時貪念偷東西，將她依竊盜罪嫌移送法辦。
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