影／高雄女購物警鈴大作 稱忘了結...提袋商品令她啞口無言

高雄呂姓女子到賣場購物，離去時警鈴大作，她自提袋拿出1樣商品，直對店員稱忘了結帳，還掀開外套來取信店方，不料結帳時，店員卻發現她提袋內還另有商品，報警抓人。

據了解，呂姓女子（36歲）1月25日到高雄市小港區康莊路某賣場購物，將3樣商品裝入手提袋沒結帳，便推著購物車要離去，因商品未消磁，導致門口警鈴大作，引起店員注意，攔下她的去路，她拿出其中1樣木耳，稱忘記結帳，還掀開外套表明沒有其他商品。

店員帶呂女到櫃檯補結帳，眼尖店員卻發現她的提袋還有其他商品，但她辯稱其他商品是於別家店購買，可是卻拿不出購物發票，店方報警處理。