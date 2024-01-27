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影／高雄男騎「恐龍」玩具車逛大街 警：違反道交條例

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鳥松區日前有男子騎乘恐龍玩具車在廟前巷弄間逛大街，遭後方民眾逕自拍下並上傳網路，雖然，轄管仁武警分局表示，並未接獲報案，不過，騎乘玩具車在「道路」行駛，已然觸犯道路交通管理處罰條例，警方提醒，最重可罰3600元。

「怎麼會有一隻恐龍經過！」「是恐龍！」「真的是恐龍！」一對男女開車跟著恐龍玩具車後方驚呼，事後還把拍攝影片上傳網路社群，就連社群小編都註解，「想買一台來玩玩！」引起網友熱議。

據了解，這部影片是於本周三在鳥松區大昌路巷弄間拍攝，男子就坐在野生版恐龍抗狼車，沿著街道巷口亂竄直行，由於恐龍造型逼真，讓拍攝影片的男女忍不住好奇，追著男子恐龍車後方行駛還拍攝影片上傳。

「這樣的行為恐已觸法！」仁武分局表示，影片中民眾騎乘恐龍玩具車的行為，涉及違反道路交通管理處罰條例第32-1條，「於道路上行駛或使用，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具。」警方提醒，違者最重可處行為人3600元以下罰鍰。

民眾在鳥松區拍攝有男子騎乘恐龍玩具車在路上跑。圖／取自「社會事新聞影音」LINE群組
民眾在鳥松區拍攝有男子騎乘恐龍玩具車在路上跑。圖／取自「社會事新聞影音」LINE群組

恐龍 影片

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