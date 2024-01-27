強化救災調度 桃園消防局添利器打造「行動戰情室」

桃園市消防局強化搶救災害指揮系統，計畫建置消防車「車聯網管理系統」，編列1200萬元採購4G行車視野輔助車機，將災害現場畫面即時上傳雲端平台，除了讓勤指中心掌握狀況，指揮官趕赴現場途中，手機也能成為「行動戰情室」，隨時增派調度，減低災害損失，保障民眾生命安全。消防局長龔永信表示，今年預計全市5、6成消防車都會裝設，拚明年所有消防車輛都有設備。

龔永信表示，救災工作分秒必爭，尤其火場瞬息萬變，能否及時掌握消息相當重要，但有時災害規模大，光用電話難描述清楚現場狀況，得靠第一線同事持手機視訊拍攝，然而這種做法並非最好，也會消耗可用能力。消防車如果裝上鏡頭，連線將畫面傳到雲端，那麼雲端平台就宛如「行動戰勤室」，指揮官在趕赴現場途中就能透過畫面掌握災害現場狀況及車輛分布位置，路上就能下達戰術。

龔永信說，「車聯網管理系統」自2021年起就運用在桃園市救護車上，但主要在於紀錄救護過程及送醫途中的狀況，非供後台指揮調度，而救護車之所以無法運用在掌握災害現場及指揮調度的原因是，救護車通常負責傷者後送，非主力救災車輛，拍攝位置和角度並不理想，隨時可能為了運送傷者離開現場，因此無法提供即時影像。

為此，消防局精進「車聯網管理系統」，去年採購62套「4G行車視野輔助車機」除主機外另有前後、左右及車頂共5處鏡頭，安裝在大小箱車等主力救災車輛上，透過行動網路傳輸車輛動態資訊，即時傳輸GPS點位及方位角、車速、影像，有利掌控災害及車輛周邊畫面，車頂安裝360度廣角鏡頭，於出勤途中就能將災害現場火煙規模即時回傳，有利119指揮中心一窺災害樣貌，同步派遣調度最適切的消防戰力前往救災，由於提升救災成效，將持續建置。